Barcola : Deschamps prend une décision qui l’empêche de dormir

Pour sa grande première lors de cet Euro, Bradley Barcola s'est montré remuant, mais n'est pas parvenu à offrir la victoire à l'équipe de France ce mardi en fin d'après-midi. Les Bleus ont été tenus en échec par la Pologne (1-1) et terminent à la deuxième place du groupe. Après le coup de sifflet final, le joueur du PSG a livré ses impressions.

Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro, l'équipe de France devait, néanmoins, l'emporter pour arracher la première place du groupe. Un objectif rappelé par Bradley Barcola avant la rencontre. « On a des objectifs tous ensemble et c'est vraiment très important de gagner et finir premier. C'est compliqué de jouer des équipes comme ça qui n'ont plus rien à jouer, ça va être plus dur pour nous. Il faut se mettre cette motivation d'aller chercher cette première place. C'est pour ça qu'on va se donner à fond » avait confié le joueur du PSG.

L'équipe de France tenue en échec

Mais l'ailier tricolore n'a pas permis à son équipe de remporter la rencontre face à la Pologne, malgré une bonne copie. Les Bleus ont été tenus en échec par l'équipe de Robert Lewandowski, auteur du penalty égalisateur. Deuxième de son groupe après la victoire de l'Autriche face aux Pays-Bas (2-3), ils affronteront lundi prochain la Belgique, l'Ukraine, la Roumanie ou la Slovaquie.

Barcola n'a pas très bien dormi