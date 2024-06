Blessure de Mbappé : Il annonce du lourd !

Amadou Diawara

Victime d'une fracture du nez, Kylian Mbappé doit porter un masque de protection pour reprendre la compétition avec l'équipe de France. Alors que les Bleus affrontent la Pologne ce mardi, Arnaud Nordin a annoncé une bonne nouvelle pour la star de 25 ans. Selon l'attaquant du Montpellier HSC, Kylian Mbappé va s'habituer rapidement à son masque.

Lors de l'entrée en lice de l'équipe de France à l'Euro 2024, Kylian Mbappé s'est fracturé le nez, et ce, à la suite d'un duel avec l'Autrichien Kevin Danso. Pour reprendre la compétition, le capitaine et numéro 10 des Bleus doit porter un masque de protection. S'il sera gêné pour son grand retour contre la Pologne ce mardi, Kylian Mbappé devrait être beaucoup plus à l'aise à partir des huitièmes de finale de l'Euro 2024. C'est du moins ce qu'affirme Arnaud Nordin, qui a dû porter un masque avec Montpellier après une fracture de l’os zygomatique.

«Au bout de deux trois jours, je m’y étais habitué»

« Les petites aérations sur le masque de Kylian Mbappé ? Ça a l’air pas mal et surtout pratique ! Ce qui me gênait le plus, c’était la transpiration. Avec le printemps et la chaleur qui arrivait à Montpellier, la sueur dégoulinait du front et m’arrivait dans les yeux. C’était dur d’éponger. La première fois que je l’ai mis à l’entraînement, je me suis dit que ça allait être une galère de jouer avec ! Je n’avais pas une vision périphérique et avoir quelque chose sur le visage, ce n’est jamais évident ! Au bout de deux trois jours, je m’y étais habitué. Les deux premiers matchs, on s’y fait tout doucement. Et après, ce n’était plus un problème. Je venais de me faire opérer, mon visage était en pleine cicatrisation. Mais comme j’avais le masque, ça ne m’a pas empêché de mettre des têtes. Les sensations sur la toute première étaient un peu bizarres, mais quand on est dans le match, on n’y pense plus ! » , a détaillé Arnaud Nordin lors d'un entretien accordé au Parisien .

«Pour la suite de l’Euro, ça ira beaucoup mieux»