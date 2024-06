Equipe de France : Une star balance sur les problèmes de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé s'avance masqué. Touché au nez lors de la première rencontre de l'Euro, face à l'Autriche, le nouveau joueur du Real Madrid postule à une place de titulaire, mais devrait porter un masque. Son prochain adversaire, Robert Lewandowski, estime que cette protection pourrait l'handicaper durant la partie qui aura lieu ce mardi.

Laissé sur le banc face aux Pays-Bas vendredi (0-0), Kylian Mbappé pourrait faire son grand retour ce mardi, à l'occasion de la rencontre face à la Pologne. Victime d'une fracture du nez face à l'Autriche lundi dernier (1-0), la star de l'équipe de France a bien récupéré et pourrait être titularisé par Didier Deschamps. Mais Mbappé devra nécessairement porter un masque de protection.

Mercato : Mbappé arrive, il veut jouer au Real Madrid ! https://t.co/0HiTi9AWeY pic.twitter.com/7LCkPgfBDr — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Nouvelles rassurantes pour Mbappé

Pour le sélectionneur des Bleus , le port du masque présente quelques inconvénients. « C'est mieux. Il est mieux chaque jour. Il fait des séances, l'hématome s'est résorbé et il est de plus en plus habitué au masque. Ce n'est pas contraignant, mais sur certaines situations, ça limite l'angle de vue Maintenant, je ne vous cache pas qu'il a autant envie de jouer qu'il avait envie contre les Pays-Bas » a déclaré Deschamps en conférence de presse ce lundi.

« C'est assez embêtant »