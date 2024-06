Il quitte le PSG et se lâche sur le «vrai Mbappé»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Comme Kylian Mbappé, un autre joueur sur lequel on avait placé beaucoup d'espoir va quitter le PSG. Si l'attaquant des Bleus a trouvé un point de chute au Real Madrid, l'avenir de Layvin Kurzawa est beaucoup plus incertain. Après 9 ans passés dans le club de la capitale, il a eu la chance de côtoyer pas mal de joueurs, à commencer par Mbappé.

Après 9 ans au PSG, Layvin Kurzawa va quitter le club, lui qui était sous contrat jusqu'à la fin du mois. Le latéral gauche s'est exprimé sur la personnalité de Kylian Mbappé qui a fait le même parcours que lui en passant de Monaco à la capitale.



«C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup»

Comme ils ont réalisé un parcours similaire, Layvin Kurzawa et Kylian Mbappé ont forcément appris à se connaître un peu plus en détails. « Le vrai Kylian c'est quelqu'un avec un grand cœur, de très gentil, très blagueur et qui n'aime pas perdre, ça on l'a vu. Il a un grand cœur avec les gens qu'il apprécie, c'est ce Kylian que j'ai vu pendant 7 ans. Hors football, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et c'est réciproque aussi parce qu'il me connaît. On s'entend super bien, même si on n'a pas le même âge. Je jouais à Monaco, il était ramasseur de balle. Donc ouais Kylian c'est un ami et ça le restera » déclare-t-il au Média Carré .

Kurzawa quitte le PSG

Après neuf saisons où il n'aura jamais vraiment réussi à gagner sa place dans l'effectif, Layvin Kurzawa a annoncé qu'il quittait le PSG cet été. L'international français a mal vécu beaucoup de choses dans sa relation avec le club et avec le public. Son avenir devrait maintenant s'écrire à l'étranger.