Équipe de France : Deschamps dévoile un problème avec Mbappé !

Victime d’une fracture du nez pour son premier match à l’Euro 2024 contre l’Autriche, Kylian Mbappé a dû faire l’impasse sur la rencontre face aux Pays-Bas et reste incertain pour le dernier match de poule contre la Pologne. S’il devrait bien apparaître sur le terrain, l’attaquant reste gêné par son masque comme l’a expliqué Didier Deschamps.

Kylian Mbappé ne connaît pas le début d’Euro qu’il avait imaginé. Victime d’une fracture du nez pour son entrée en lice dans la compétition avec l’équipe de France contre l’Autriche (1-0), l’attaquant est resté sur le banc quatre jours plus tard lors de la deuxième journée du groupe D face aux Pays-Bas (0-0), et ce malgré les difficultés offensives des Bleus . Le doute persiste pour le dernier match contre la Pologne ce mardi (18h), mais la tendance semble positive malgré une gêne ressentie par Kylian Mbappé avec son masque comme l’a expliqué Didier Deschamps.

« Il a autant envie de jouer demain que contre les Pays-Bas »

« C'est mieux chaque jour, il est mieux aujourd'hui qu'hier ou avant-hier. L'hématome s'est résorbé et il s'habitue au masque. Il a autant envie de jouer demain que contre les Pays-Bas », a confié dans un premier temps le sélectionneur des Bleus , relancé par la suite sur la gêne ressentie par son joueur.

« Ça limite un petit peu la vision »