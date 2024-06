Un joueur de l’OM attend l’appel de Deschamps !

Thomas Bourseau

L’Euro a débuté il y a tout juste une semaine pour l’équipe de France avec une courte, mais précieuse victoire face à l’Autriche (1-0). Depuis, les Bleus ont concédé le nul contre les Pays-Bas (0-0). Jonathan Clauss n’a pris part à aucune de ces confrontations. Le défenseur de l’OM et de la sélection tricolore a fait passer un message clair.

Jonathan Clauss avait vécu une énorme désillusion en 2022 lorsque Didier Deschamps ne l’avait pas sélectionné afin de participer à la Coupe du monde au Qatar malgré ses belles performances avec l’OM et quelques convocations aux rassemblements précédents. Mais pour l’Euro 2024 en Allemagne, le sélectionneur a fait appel au latéral droit de l’OM.

Jonathan Clauss attend son heure pendant l’Euro

Toutefois, contre l’Autriche et les Pays-Bas (1-0 et 0-0) la semaine dernière, Jonathan Clauss n’a pas disputé la moindre minute avec l’équipe de France bien qu’il ait réalisé une belle moitié de match face au Luxembourg (3-0) en préparation avec un but marqué (3-0).

«On se prépare, on attend tous»