Equipe de France : Un joueur de l'OM interpelle Deschamps en public

Alexis Poch - Journaliste

Défenseur central de l'OM, Jonathan Clauss est devenu une référence du football français ces deux dernières années. Avec 13 sélections, l'ancien lensois, déjà absent de la dernière Coupe du monde, n'a pas encore eu la chance de rentrer en jeu dans cet Euro 2024 même s'il fait partie de la liste. Pour le troisième match de l'Equipe de France, face à la Pologne, Didier Deschamps pourrait donc faire quelques changements puisque les Bleus sont quasiment sûrs d'être qualifiés.

Alors que son avenir en club est un peu incertain, Jonathan Clauss veut se focaliser sur l'Euro 2024 et il espère toujours faire son entrée sur le terrain. A 31 ans, il n'a pas encore eu la chance de disputer un match dans un grand tournoi et en conférence de presse, il a tenu à faire passer un message à son sélectionneur.

Clauss a les dents longues

Même si cela paraît compliqué, Jonathan Clauss garde l'espoir de jouer avec l'Equipe de France pour le troisième match face à la Pologne mardi soir. « On ne m'a rien dit. J'attends la compo d'équipe comme tous les autres joueurs. On est 25 à vouloir jouer. On se prépare, on attend tous. On est focalisés sur la qualif. Pas un souci de rester sur le banc si la qualif est au bout » a-t-il déclaré en conférence de presse dimanche.

Euro 2024 - Mbappé : Coup de bluff de Deschamps avec Barcola ? https://t.co/mbai7eQA0O pic.twitter.com/lln3G7CEqa — le10sport (@le10sport) June 20, 2024

Pas de surprise pour Deschamps ?

Si la France est en excellente condition pour une qualification pour les huitièmes de finale, l'objectif est bien sûr d'obtenir la première place du groupe d'après les propos de Didier Deschamps. Cela veut donc dire qu'a priori, il n'y aurait pas forcément de grands changements dans la composition avant la Pologne. Mais Jonathan Clauss a rappelé qu'il était prêt au cas où.