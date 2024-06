Mercato - OM : De Zerbi arrive, Clauss va changer d’avis ?

Thomas Bourseau

Jonathan Clauss est annoncé sur le départ depuis quelque temps du côté de l’OM. D’ailleurs, il est question d’une volonté de Roberto De Zerbi de se passer de ses services pour la saison prochaine. Néanmoins, le nouveau coach de l’Olympique de Marseille pourrait avoir l’effet inverse sur Clauss.

Roberto De Zerbi n’est pas encore officiellement l’entraîneur de l’OM, certes. Pour autant, les rumeurs mercato fusent déjà dans la presse. Le coach italien estimerait qu’aucun joueur de l’effectif n’est intouchable à en croire La Provence. D’ailleurs, Samuel Gigot et Jonathan Clauss sont incités à trouver un point de chute pour cet été.

«De Zerbi ? Ça peut peser dans la balance»

Dès le mercato hivernal, le comité directeur de l’OM faisait pression pour que l’international français prenne la porte, estimant qu’il ne s’impliquait pas assez envers l’Olympique de Marseille. La nomination de Roberto De Zerbi en tant qu’entraîneur pourrait-elle faire réfléchir Jonathan Clauss sur son avenir ? « Ça peut peser dans la balance (pour son avenir personnel). Quand vous savez qu'un tel coach arrive, ça peut être plaisant de jouer sous ses ordres. Ça rebat peut-être un peu plus les cartes ». a confié le principal intéressé en conférence de presse ce dimanche.

Mercato - OM : Un transfert à 9M€ est imminent ! https://t.co/UvZYRzXv8J pic.twitter.com/xf6zgdBRlj — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

«On connait ses qualités, on a pu l'affronter contre Brighton»