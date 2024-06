L’équipe de France annonce du lourd pour le Mbappé masqué !

Thomas Bourseau

En bon compétiteur et capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé avait envie de jouer vendredi soir seulement quelques jours après sa fracture du nez. Après avoir manqué les Pays-Bas (0-0), Mbappé pourrait être de la partie contre la Pologne mardi et particulièrement déterminé selon Aurélien Tchouaméni.

Kylian Mbappé n’a pas participé au choc du groupe D de cet Euro vendredi soir opposant les Pays-Bas à l’équipe de France à Leipzig (0-0). La faute à sa fracture du nez contractée lundi soir au cours d’un duel aérien avec Kevin Danso pendant France - Autriche (1-0).

«Il a envie de jouer le prochain match»

Souffrant du nez et obligé de porter un masque de protection pendant les entraînements et les matchs de l’équipe de France à venir, Kylian Mbappé va changer la donne face à la Pologne en cas de titularisation aux yeux d’Aurélien Tchouaméni qui a annoncé la couleur et l’état d’esprit du principal intéressé en conférence de presse. « Je pense qu'il a envie de jouer le prochain match ».

«Quand il sera sur le terrain il nous apportera beaucoup de choses»