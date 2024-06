Équipe de France : Après sa fracture, Mbappé prend une grande décision

Jean de Teyssière

Le masque bleu-blanc-rouge qui avait tant fait parler a été troqué par un plus sobre, en noir, comme le veut le règlement de l'UEFA. Sur la pelouse du stade de Leipzig, Kylian Mbappé était vêtu de ce deuxième masque pour participer à l'échauffement collectif. Lorsque le ballon se retrouvait en l'air, pas question pour lui de faire une tête, ce qui sera sans doute son quotidien pendant quelques semaines...

L'équipe de France est en grande difficulté offensive en ce début d'Euro 2024. Un seul but marqué en deux matchs et il s'agit en plus d'un but contre son camp, celui de l'Autrichien Maximilan Wober. Sans Kylian Mbappé sur le terrain vendredi soir face aux Pays-Bas, les Bleus donnaient l'impression de ne pas savoir comment faire pour que Verbruggen aille ramasser le ballon dans ses filets...

Mbappé préservé face aux Pays-Bas

Le suspens était maintenu par Didier Deschamps tout au long de la semaine, qui souhaitait vouloir Kylian Mbappé, son capitaine, être remis suffisamment pour courir sur la pelouse du stade de Leipzig, face aux Pays-Bas (0-0). Le futur joueur du Real Madrid est finalement resté sur le banc toute la rencontre mais une séquence capturée avant le match laisse entrevoir quelques changements dans le jeu de Kylian Mbappé.

Mbappé ne fera plus de tête