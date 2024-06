Euro 2024 : L'équipe de France annonce du lourd

La rédaction

L’équipe de France est toujours dans la course à la qualification à l'Euro. Après avoir battu l’Autriche lors de leur premier match, les Bleus se sont cassés les dents sur les Pays-Bas ce vendredi. Pour être certains de s’assurer une place en huitièmes de finale, les joueurs de Didier Deschamps n’ont besoin que d’un match nul face à la Pologne. Mais les Bleus ne semblent pas vouloir se contenter du minimum.

Ce vendredi à Leipzig, l’équipe de France n’est pas parvenue à forcer le verrou adverse. Malgré l’absence de Kylian Mbappé, que Didier Deschamps a préféré ne pas faire entrer en jeu, les Bleus sont parvenus à se créer plusieurs situations chaudes, sans jamais parvenir à propulser le ballon au fond des filets. Alors qu’un dernier match de poule contre la Pologne doit encore être joué, Olivier Giroud en a dit davantage sur les ambitions françaises.

Équipe de France : L’énorme surprise de Deschamps ! https://t.co/8qofrwU3Ju pic.twitter.com/a8AP6xAPBL — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

« On souhaite finir premier »

De passage en zone mixte après la rencontre, Olivier Giroud a été interrogé sur la performances des Bleus de ce vendredi. L’avant-centre s’est montré satisfait de la prestation tricolore, mais veut faire mieux pour la suite : « On a fait un bon match. C’était plaisant à regarder du côté. On a pris beaucoup de plaisir. Maintenant, on en prend davantage dans la gagne. On va se remettre au travail pour ce match de mardi et essayer de finir le boulot. On ne va pas rentrer là-dedans. On souhaite finir premier mais le plus important est de se qualifier. Si on veut aller au bout, il faudra battre les meilleurs. »

Mbappé de retour contre la Pologne ?

Alors que son retour semblait inespéré contre les Pays-Bas, Kylian Mbappé s’est tout de même assis sur le banc de touche ce vendredi. Le Bondynois va désormais pouvoir profiter de plusieurs jours supplémentaires pour s’adapter au masque qui protège son nez. Reste désormais à savoir si l’attaquant du Real Madrid aura suffisamment récupéré pour être aligné d’entrée face à la Pologne mardi prochain.