Équipe de France : La décision est prise pour Mbappé ?

Absent contre les Pays-Bas quatre jours après sa fracture du nez survenue lors de l’entrée en lice des Bleus, Kylian Mbappé a enchaîné son deuxième entraînement de suite ce dimanche. De bon augure avant le troisième match de l’équipe de France contre la Pologne auquel devrait prendre part le capitaine tricolore.

Vendredi, aucun risque n’a été pris avec Kylian Mbappé contre les Pays-Bas, et ce malgré les difficultés rencontrées par l’équipe de France face au but. Didier Deschamps a préféré laisser son capitaine sur le banc quatre jours après sa fracture du nez face à l’Autriche. Kylian Mbappé a échappé à l’opération pour le moment et a repris le chemin de l’entraînement avec ses partenaires. Suffisant pour entrevoir une titularisation contre la Pologne mardi (18h) ?

Mbappé vers une titularisation

C’est en tout cas la tendance d’après Le Parisien , expliquant ce dimanche soir que Kylian Mbappé devrait figurer dans le onze de Didier Deschamps pour cette rencontre décisive, avec une victoire nécessaire pour prendre la tête du groupe D. Marcus Thuram devrait l’accompagner, mais l’identité du troisième homme en attaque est plus incertaine, la place se jouant entre Ousmane Dembélé, Kingsley Coman ou bien Randal Kolo Muani.

Du classique pour Deschamps ?