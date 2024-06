L’équipe de France annonce le verdict pour Mbappé ?

Pierrick Levallet

Victime d'un nez cassé après un choc avec Kevin Danso lors du premier match des Bleus dans cet Euro 2024, Kylian Mbappé a été laissé au repos contre les Pays-Bas. Mais le capitaine de l'équipe de France pourrait faire son retour ce mardi contre la Pologne. N'Golo Kanté a d'ailleurs donné des nouvelles rassurantes sur le nouveau joueur du Real Madrid.

Malgré son entrée en lice réussie contre l’Autriche dans cet Euro 2024, l’équipe de France s’est fait une frayeur. Après un duel aérien avec Kevin Danso, Kylian Mbappé est sorti sur blessure. Le capitaine des Bleus souffre d’un nez cassé et a donc été laissé au repos pour le deuxième match contre les Pays-Bas. La star de 25 ans, qui a reçu son masque, a eu le temps de s’y habituer à l’entraînement. Le nouveau joueur du Real Madrid pourrait ainsi faire son retour dans le onze de Didier Deschamps contre la Pologne ce mardi. N’Golo Kanté n’est d’ailleurs pas mécontent de l’avoir vu faire son retour à l’entraînement, au contraire.

«C’est un gros plus de l’avoir de retour»

« On connaît tous ses qualités de finisseur. Un des faits rassurants, c'est qu'on a eu pas mal d’occasions lors du deuxième match. Avec le retour de Kylian, ça peut nous aider à marquer et gagner les matches. C’est sûr que c’est un gros plus de l’avoir de retour » a indiqué le milieu défensif de l’équipe de France en conférence de presse ce lundi.

«Il se sent bien»