Mbappé : Deschamps prépare des surprises pour les Bleus ?

Thomas Bourseau

L’équipe de France reste sur un match nul et une victoire pendant cet Euro 2024 et jouera son dernier match de poules mardi contre la Pologne. Pour cette dernière répétition avant un éventuel 1/8ème de finale de championnat d’Europe, Didier Deschamps préparerait divers changements et prévoirait surtout de réintégrer le onze de départ des Bleus.

Kylian Mbappé n’a pas participé à la dernière sortie de l’équipe de France face aux Pays-Bas (0-0) en raison d’une fracture au nez contractée seulement quatre jours plus tôt face à l’Autriche (1-0). Didier Deschamps n’a pas souhaité prendre de risques et a laissé Mbappé sur le banc de touche. Le retour à la compétition du capitaine de l’équipe de France serait déjà connu.

Mbappé va débuter face à la Pologne ?

Le Parisien expliquait ces dernières heures que Kylian Mbappé sera titulaire à Dortmund mardi à 18h dans le cadre du dernier match de poules de ce groupe D à l’Euro. RMC Sport a confirmé la tendance ce lundi. Bien que Didier Deschamps ait « brouillé les pistes » pendant l’opposition de la journée à l’entraînement, Mbappé sera aligné dans le onze de départ.

Deschamps prépare des changements !