Mbappé : Une star du FC Barcelone va lui briser son rêve ?

Thomas Bourseau

Empilant les buts avec le PSG et l’équipe de France, Kylian Mbappé a changé d’air cet été en signant au Real Madrid. Le Ballon d’or lui échappe depuis des années et ce changement d’environnement pourrait faire son bonheur. Mais attention à Lamine Yamal selon Fabian Ruiz.

À ce jour, il ne manque plus que la Ligue des champions et l’Euro à Kylian Mbappé qu’il a bien l’intention de remporter en Allemagne cet été pour sa première compétition en tant que capitaine des Bleus comme il le confiait à CNN en interview avant le coup d’envoi de la compétition (14 juin-14 juillet).

Kylian Mbappé chasse son Ballon d’or

4ème de l’édition 2018 et auteur de son premier podium avec une 3ème place en 2023, Kylian Mbappé court toujours derrière son premier Ballon d’or. Cet été, il a signé un contrat de cinq saisons avec le Real Madrid, champion d’Europe et vainqueur de deux des trois dernières éditions de la Ligue des champions. Le football européen pourra à l’avenir maximiser ses chances de Ballon d’or. Mais la concurrence sera rude.

Mercato : Mbappé arrive, il veut jouer au Real Madrid ! https://t.co/0HiTi9AWeY pic.twitter.com/7LCkPgfBDr — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

«Ils seront certainement candidats au Ballon d’Or»