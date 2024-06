Mbappé : «Du football de mer**», Deschamps se fait massacrer !

Thomas Bourseau

L’équipe de France est réputée pour avoir un vivier important à chaque poste clé. Didier Deschamps est verni, mais alors que Kylian Mbappé n’a pas pu jouer en raison de sa fracture du nez, le sélectionneur de l’équipe de France n’a pas pris de risques face aux Pays-Bas vendredi et s’est fait cartonner par Pierre van Hooijdonk.

Vendredi soir, le spectacle n’était pas vraiment au rendez-vous entre l’équipe de France et les Pays-Bas (0-0) contrairement au choc qui avait eu lieu 24 heures plus tôt entre l’Espagne et l’Italie (1-0). Les Bleus ont déçu un grand nombre d’observateurs et pas seulement français.

«Avec tout ce matériel à disposition, c'est du football de mer**»

En effet, aux Pays-Bas, Pierre van Hooijdonk a poussé un coup de gueule sur le coaching de Didier Deschamps qui, privé de Kylian Mbappé, n’a pas essayé de se montrer entreprenant offensivement dans ses choix tactiques. « Les deux équipes ont pris le point qu'elles voulaient. Elles ont abordé le match de cette façon. Deschamps... Il n'y avait pas Mbappé et il a mis Rabiot (à gauche) alors qu'il aurait pu mettre Kolo Muani, Barcola, Coman... Avec tout ce matériel à disposition, c'est du football de mer** » . a assuré Van Hooijdoink à Voetbal .

Équipe de France : L’énorme surprise de Deschamps ! https://t.co/8qofrwU3Ju pic.twitter.com/a8AP6xAPBL — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

«C'est un match décevant»