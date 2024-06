Deschamps - Zidane : Une légende des Bleus met fin au débat ?

Thomas Bourseau

Didier Deschamps ou Zinedine Zidane ? C’est l’un des grands débats qui anime certaines émissions comme l’After Foot. Daniel Riolo milite pour que Zidane prenne la suite du sélectionneur de l’équipe de France. Mais aux yeux de Michel Platini, les deux feraient le même travail quoi qu’il arrive au vu de la génération dorée des Bleus.

Zinedine Zidane ne s’en cachait pas en juin 2022. A l’occasion de son cinquantième anniversaire, le champion du monde 98 révélait à L’Équipe rêver de s’asseoir sur le banc de l’équipe de France en tant qu’entraîneur. Cependant, le parcours des Bleus pendant le Mondial au Qatar a permis à la Fédération française de football d’offrir un nouveau contrat à Didier Deschamps, jusqu’en juin 2026. De quoi reporter le rêve bleu de Zidane.

«Zinedine Zidane, s'il reprend le poste après lui, le fera très bien aussi»

Cependant, cela n’a pas empêché les observateurs et anciens joueurs de football d’évoquer la question de la succession de Didier Deschamps par Zinedine Zidane pour l’équipe de France. Légende du football français et capitaine des Bleus en 1984 pendant le sacre tricolore à l’Euro, Michel Platini affirme être satisfait du travail de Deschamps, mais que Zidane ferait le même à sa place, comme n’importe qui d’autre. « Deschamps fait très bien les choses. C'est parfait. Zinedine Zidane, s'il reprend le poste après lui, le fera très bien aussi. Et vous, avec cette équipe-là, vous feriez très bien aussi (rires) » . Pour Le Figaro , « Platoche » avoue jouir d’une belle relation avec la légende du Real Madrid. « On se voit de temps en temps. J'ai toujours beaucoup aimé Zizou qui est différent, introverti. Il ne parle pas pour dire des conneries. Lui comme Deschamps ont une très bonne communication ».

Riolo veut voir Zidane sur le banc des Bleus