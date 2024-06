Mbappé : Une décision sur le point de tomber ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé souffre d’une fracture du nez depuis lundi soir et le succès de l’équipe de France sur l’Autriche (1-0). Depuis, sa présence dans le groupe pour la suite de l’Euro est remise en question. A commencer par l’opposition face aux Pays-Bas vendredi. Mbappé va devoir passer un test en situation réelle ce jeudi à l’entraînement qui tranchera pour le duel face aux Oranje.

Ce jeudi, Didier Deschamps dirigera sa dernière séance d’entraînement avant le choc de ce groupe D de l’Euro entre l’équipe de France et les Pays-Bas vendredi soir. Ce sera l’occasion pour le sélectionneur des Bleus d’effectuer quelques ajustements tactiques, mais bien évidemment de prendre une décision finale concernant l’inclusion ou non de Kylian Mbappé dans son groupe. En raison de son nez fracturé suite à son contact à l’épaule avec Kevin Danso lundi contre l’Autriche (1-0), le flou tourne autour de la participation de Mbappé au reste de la phase de poules.

Mbappé gêné par son nez à l’entraînement

Mercredi, Kylian Mbappé a effectué une séance individuelle avec Cyril Moine, le préparateur physique, tout en prenant part à l’exercice de frappes de fin de séance, qu’il n’a pas terminé à cause de ses douleurs au nez au moment de ses frappes. Pour autant, sa présence sur une pelouse moins de 48 heures après sa fracture est un signal fort qui est lancé par le joueur concernant son état d’esprit. Et on se dirait même en interne qu’il n’est pas impossible qu’il soit de la partie contre les Pays-Bas selon L’Équipe . Toutefois, le maître mot est la prudence au sein du staff technique des Bleus.

Un masque et une opposition pour trancher ?