PSG - Real Madrid : Mbappé se fait chambrer après son transfert

Après 7 saisons sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé va découvrir un nouveau championnat la saison prochaine. En effet, le capitaine de l’équipe de France s’est récemment engagé avec le Real Madrid jusqu’en 2029. De quoi lui donner enfin la possibilité de remporter la Ligue des Champions ? Mbappé n’aura pas eu l’occasion de le faire en étant au PSG et cela lui vaut quelques moqueries suite à son transfert.

Depuis son plus jeune âge, Kylian Mbappé est fan du Real Madrid. Alors que le Français rêvait à l’époque de jouer pour les Merengue, ce rêve est désormais une réalité. Parti libre du PSG, Mbappé s’est engagé avec le Real Madrid. Après avoir connu de nombreux échecs, Florentino Pérez a enfin mis la main sur le capitaine de l’équipe de France. Le début d’un nouveau chapitre pour Kylian Mbappé, mais aussi la fin d’un autre puisqu’il quitte le PSG après y avoir passé 7 ans.

« Grâce à lui, Paris n’a toujours pas gagné la Ligue des Champions »

Dans un entretien accordé à Carré , Redouane Bougheraba a été invité à clasher… Kylian Mbappé. A propos de l’ex-joueur du PSG désormais au Real Madrid, l’humoriste a alors lâché : « Kyky, vous savez comment on l’appelle à Marseille, tête de noisette. Il est parti pour le choix sportif de gagner la Ligue des Champions à Madrid. Franchement, je tenais à le remercier et le féliciter pour son parcours. Grâce à lui, Paris n’a toujours pas gagné la Ligue des Champions et ça, ça me régale en tant que Marseillais ».

La 16ème Ligue des Champions avec Mbappé ?

Avec Kylian Mbappé la saison prochaine, le Real Madrid sera plus fort que jamais. Cela fera ainsi une arme supplémentaire pour Carlo Ancelotti est un atout indéniable pour aller chercher la 16ème Ligue des Champions de la Casa Blanca. Il n’empêche que le Real Madrid vient de remporter la 15ème C1 de son histoire sans Mbappé. Au terme d’une saison exceptionnelle, les Merengue ont réussi à s’imposer face au Borussia Dortmund (2-0).