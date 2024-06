Mercato - Real Madrid : Coup de massue pour le PSG ?

Thomas Bourseau

Le Real Madrid les rafle tous. Toutes ces pépites qui affolent le marché des transferts semble privilégier la Casa Blanca aux autres clubs comme le PSG. Leny Yoro marcherait sur les traces d’Aurélien Tchouaméni. Pour rappel, le milieu de terrain de l’équipe de France avait écarté les pistes PSG et Liverpool pour les Merengue en 2022.

Décidément, le PSG les empile les échecs sur le mercato à cause du Real Madrid. Ce fut déjà le cas l’été dernier avec Jude Bellingham et Arda Güler, deux milieux de terrain pistés par le Paris Saint-Germain. Et bis repetita pour l’été 2022 avec Aurélien Tchouaméni.

En 2022, Aurélien Tchouaméni recalait le PSG et Liverpool pour le Real Madrid

Évoluant alors à l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni avait reçu des appels de Luis Campos, qui venait de prendre ses fonctions de conseiller football du PSG, et Kylian Mbappé, qui se mettait d’accord avec le Paris Saint-Germain pour prolonger son contrat. Cependant, malgré les avances du PSG et de Liverpool, Tchouaméni choisissait le Real Madrid. Et il semblerait que Leny Yoro suive le chemin tracé par son aîné.

Yoro veut faire une Tchouaméni