Clash à 100M€ entre Mbappé et le PSG, Riolo réagit

Si le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid a désormais été officialisé, les histoires ne sont visiblement pas terminées entre le capitaine de l’équipe de France et le PSG. En effet, il a été révélé que Mbappé avait décidé de mettre en demeure le club de la capitale pour des salaires et primes impayés à hauteur de 100M€. De quoi faire réagir Daniel Riolo.

Entre le PSG et Kylian Mbappé, le divorce a été tumultueux. Tout au long de la saison qui s’écoulée, la tension était palpable autour du nouveau joueur du Real Madrid et son ex-président, Nasser Al-Khelaïfi. Un clash qui serait visiblement loin d’être fini. En effet, ces dernières heures, il a été révélé que Mbappé avait décidé de mettre en demeure le PSG. La raison ? Un impayé de 100M€ concernant des salaires et des primes non versés.



« Ça veut dire que le fameux deal de l’été dernier, c’était mytho »

A l’occasion de L’After Foot , Daniel Riolo a commenté cette guerre qui continue entre Kylian Mbappé et le PSG. Il a alors expliqué : « Donc ça veut dire que le fameux deal de l’été dernier, c’était mytho. Soit disant je te sors du loft en échange tu vas faire un geste, tu vas laisser un peu de blé, tout ça c’était mytho. Ce que j’ai beaucoup dit, c’était de toute façon une guerre. Il y aurait les couteaux entre Nasser et le clan Mbappé. Aujourd’hui, on constate à quel point cette guerre, ce conflit était profond. Ça a handicapé je pense le club cette année et ça a handicapé Mbappé et ses performances tout au long de cette année ».

« C’est son oseille, son contrat »