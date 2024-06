Equipe de France : Mbappé, Barcola… Le clan Deschamps justifie ses choix forts

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps a procédé à quelques changements. Pour défier la Pologne, le technicien a décidé de laisser sur le banc Antoine Griezmann et de lancer Bradley Barcola. L'autre choix fort concerne Kylian Mbappé, de retour après sa blessure au nez. Avant le coup d'envoi de cette rencontre, Guy Stéphan a expliqué ces décisions.

Une rencontre qui compte pour du beurre. Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro, l'équipe de France affronte une Pologne déjà éliminée. Mais ce match n'est pas dénué d'enjeux. Les Bleus doivent l'emporter pour terminer à la première place et éviter la partie de tableau avec l'ensemble des favoris. Pour cette rencontre, Didier Deschamps a décidé de faire confiance aux cadres du groupe, même si Antoine Griezmann manque à l'appel.

Stéphan explique la titularisation de Barcola

Pour la première fois depuis 2016, le joueur de l'Atlético est laissé sur le banc lors d'un match important. Déclassement ou simple précaution ? Au micro de beINSPORTS , Guy Stéphan a expliqué sa position. « Il est tout simplement ménagé. Antoine garde ses qualités, ce qu’il sait faire en but et en passe décisive » a lâché l'adjoint de Didier Deschamps. L'autre décision forte concerne Bradley Barcola. L'ailier du PSG fait ses grands débuts dans cet Euro ce mardi. « L’objectif est d’avoir de la vitesse sur les côtés, aussi bien à gauche qu’à droite. On va jouer contre une équipe qui a des pistons. A nous de trouver la bonne formule pour les mettre en difficulté » a expliqué Guy Stéphan.





Mercato : Mbappé arrive, il veut jouer au Real Madrid ! https://t.co/0HiTi9AWeY pic.twitter.com/7LCkPgfBDr — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Mbappé fait son grand retour