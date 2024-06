Euro 2024 - PSG : Grande nouvelle pour Barcola qui fait une victime colossale en équipe de France

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Didier Deschamps a dévoilé le onze de départ qui va débuter contre la Pologne. Et le sélectionneur de l'équipe de France a réservé quelques surprises dans le secteur offensif puisque c'est Bradley Barcola qui a été choisi pour débuter aux côtés de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. L'ailier du PSG va ainsi disputer ses premières minutes à l'Euro et repousse Antoine Griezmann sur le banc pour ce dernier match de poule.

Tombeurs de l'Autriche (1-0) avant le nul contre les Pays-Bas (0-0), les Bleus affrontent la Pologne pour terminer leur phase de poule de l'Euro. Les Polonais sont éliminés et tenteront de finir sur une bonne note cette compétition ratée pour eux, tandis que l'équipe de France, assurée d'être en huitième de finale, doit s'imposer le plus largement possible pour terminer première de son groupe. Et pour cela, il faudra enfin marquer.

Barcola titulaire, Griezmann sur le banc !

En effet, jusque-là, aucun Français n'a marqué. Le Seul but inscrit en faveur des Bleus est à mettre à l'actif de l'Autrichien Maximilian Wöber, qui avait marqué contre son camp. Afin de relancer la dynamique offensive des Bleus, Didier Deschamps a ainsi choisi de lancer Bradley Barcola dans le grand bain, lui qui n'a toujours pas disputer la moindre minute depuis le début de l'Euro. Mais l'ailier français ne manquera pas de repère puisqu'il sera accompagné par Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, un trio utilisé par Luis Enrique au PSG cette saison. Par conséquent, Marcus Thuram et surtout Antoine Griezmann sont relégués sur le banc.

La défense ne bouge pas

Il faut dire que pour conserver l'équilibre de son bloc, Didier Deschamps a décidé de ne pas toucher à son milieu de terrain composé d'Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni et N'Golo Kanté. Le quatuor défensif est également inchangé après avoir donné satisfaction lors des deux premiers matches.



France : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez - Kanté, Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Mbappé, Barcola



Pologne : Skorupski - Bednarek, Dawidowicz, Kiwior - Frankowski, Zielinski, Urbanski, Moder, Zalewski - Lewandowski, Szymanski