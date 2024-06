Euro 2024 - PSG : Enorme surprise, Deschamps imite Luis Enrique !

La rédaction

A quelques heures du match entre l'équipe de France et la Pologne pour conclure cette phase de groupe de l'Euro, Didier Deschamps réserverait une petite surprise sur le front de l'attaque des Bleus. Et pour cause, Bradley Barcola devrait être aligné aux côtés de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé au sein d'un trio 100% PSG sur lequel s'est appuyé Luis Enrique cette saison.

Après une victoire contre l'Autriche (1-0) et un nul contre les Pays-Bas (0-0), l'équipe de France affronte la Pologne pour terminer sa phase de groupe de l'Euro. Déjà qualifiés, les Bleus voudront tout de même s'imposer afin d'arracher la première place du groupe. Mais pour cela, il faudra enfin marquer.

Un trio 100% PSG pour enfin trouver la faille

Et pour cause, aucun joueur français n'a trouvé la faille depuis le début de la compétition, le but contre l'Autriche étant un CSC de Maximilian Wöber. Par conséquent, Didier Deschamps tente un coup contre la Pologne. En effet, selon les informations de L'EQUIPE , Bradley Barcola sera aligné aux côtés de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Un trio sur lequel s'est appuyé Luis Enrique cette saison au PSG.

Le secteur défensif ne bouge pas

C'est Antoine Griezmann qui sera sacrifié pour ce match puisque derrière le trio Barcola-Mbappé-Dembélé, ce sont Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni et N'Golo Kanté qui seront alignés tandis que les quatre défenseurs ne bougent pas non plus. Théo Hernandez, William Saliba, Dayot Upamecano et Jules Koundé devraient une nouvelle être alignés.