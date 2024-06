PSG : Enfin une grande nouvelle pour Barcola ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'Equipe de France dispute son troisième match dans cet Euro 2024 ce mardi face à la Pologne et elle est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. Pourtant les Bleus n'ont toujours pas inscrit le moindre but (1-0 après un contre-son-camp face à l'Autriche, 0-0 face aux Pays-Bas), le secteur offensif ayant manqué d'efficacité. Didier Deschamps doit alors trouver des solutions et il se pourrait bien que le sélectionneur donne sa chance à Bradley Barcola, qui honorerait sa troisième sélection.

Laissé sur le banc au cours des deux premières rencontres de l'Equipe de France dans la compétition, Bradley Barcola pourrait débuter lors du match face à la Pologne (18h). Les Bleus auront besoin d'une victoire pour terminer premiers de leur groupe et le jeune ailier apparaît comme une solution potentielle pour Didier Deschamps.

Vers un trio qui se connaît bien ?

D'après les dernières informations de RMC Sport , Didier Deschamps pourrait choisir de débuter la rencontre avec un trio Barcola-Mbappé-Dembélé en attaque. En effet, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé seront alignés d'entrée et le favori pour l'accompagner est bien l'ancien lyonnais de 21 ans. Le sélectionneur mettrait alors en place un trio de joueurs qui ont évolué au PSG cette saison. Réponse dans peu de temps maintenant.

Grande première pour Barcola ?

Formé à l'OL, Bradley Barcola a débarqué au PSG l'été dernier et il fait partie des jeunes joueurs prometteurs. Le Franco-Togolais a été convoqué par Didier Deschamps pour la première fois le mois dernier et il est entré en jeu lors des deux derniers matches amicaux de l'Equipe de France, ses deux premières sélections. S'il débute face à la Pologne, ce serait donc une grande première pour lui dans un grand tournoi.