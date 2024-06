Le PSG annonce du lourd pour Griezmann

Arnaud De Kanel

Toujours aussi généreux dans l'effort, Antoine Griezmann manque malgré tout d'efficacité devant le but depuis le début de l'Euro. L'inquiétude commence à grandir à propos du numéro 7 mais ceux qui l'ont côtoyé tiennent à rassurer à l'image de Yohan Cabaye. Le coordinateur sportif du centre de formation du PSG s'attend au rebond du Madrilène.

Antoine Griezmann n'est pas au meilleur de sa forme. Replacé au milieu de terrain par Didier Deschamps, le numéro 7 des Bleus dépense beaucoup d'énergie à la récupération du ballon mais manque cruellement de lucidité devant le but. De quoi susciter une certaine inquiétude chez certains, mais pas chez Yohan Cabaye.

EXCLU @le10sport : Yohan Cabaye va être nommé au poste de directeur du centre de formation du PSGIl remplace Luca Cattani, qui a démissionné de ses fonctionshttps://t.co/cM8SnkBPSe — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 19, 2024

«Un coup de pied arrêté ou un but et ça va le libérer»

Le coordinateur sportif du centre de formation du PSG, qui devrait devenir directeur du centre selon nos informations exclusives, a côtoyé Antoine Griezmann en équipe de France. Il le connait bien et ne doute pas de son reveil dans la compétition.

«Il va repartir, j'en suis sûr»