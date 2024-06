PSG : Deschamps a tranché pour Barcola

Arnaud De Kanel

Convoqué en équipe de France pour la première fois de sa carrière, Bradley Barcola est l'une des attractions de la liste de Didier Deschamps. Au sortir d'une très belle deuxième partie de saison avec le PSG, l'ailier ronge son frein et espère fouler la pelouse lors de cet Euro 2024. Mais ce sera très compliqué...

Avec N'Golo Kanté, Bradley Barcola est l'une des surprises de la liste de Didier Deschamps pour l'Euro. Habitué aux Bleuets , l'attaquant du PSG connait son premier rassemblement avec les A, le tout dans un tournoi majeur excusez du peu. Forcément, il part de loin dans l'esprit de Didier Deschamps et la probabilité de le voir jouer en Allemagne est mince.



Équipe de France : Un clash va repartir de plus belle ? https://t.co/egZamZKqCF pic.twitter.com/ARRxSpi1rq — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Des bouts de match pour Barcola ?

Resté sur le banc face à l'Autriche et aux Pays-Bas, Bradley Barcola est le seul attaquant à n'avoir disputé aucune minute avec l'équipe de France depuis le début de l'Euro. Selon Hugo Delom, on pourrait l'apercevoir uniquement en fin de rencontre. « Bradley Barcola a une expérience très limitée en équipe de France. Son entrée contre le Luxembourg a été certes positive mais de là à le percevoir comme un potentiel titulaire… Didier Deschamps apporte beaucoup d’importance à l’expérience et à cette notion d’équilibre. Marcus Thuram a été brouillon dans ses initiatives balle au pied mais a fait preuve de beaucoup de rigueur dans ses replacements défensifs. Je ne vois pas Deschamps le remplacer. Barcola aura sans doute un rôle en fin de match dans certaines configurations », a confié le journaliste pour L'Equipe . Didier Deschamps compte sur lui selon ses dires.

«Je suis content qu’il soit là et doit se tenir prêt à tout moment»