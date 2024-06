Euro 2024 - PSG : Deschamps interpelle Barcola en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré le manque d’efficacité offensive de l’équipe de France vendredi soir contre les Pays-Bas (0-0), Didier Deschamps avait choisi de ne pas lancer Bradley Barcola qui aurait pourtant pu dynamiter l’attaque des Bleus, surtout en l’absence de Kylian Mbappé. Un choix justifié par le sélectionneur tricolore.

Vendredi ce soir, l’équipe de France a concédé un nul frustrant contre les Pays-Bas (0-0), après avoir obtenu plusieurs occasions de but. L’absence de Kylian Mbappé s’est donc faite ressentir, et pourtant, Bradley Barcola est resté sur le banc, comme face à l’Autriche. Didier Deschamps a expliqué son choix de ne pas utiliser l’ailier du PSG.



Deschamps s’explique pour Barcola

« Kylian, c’est Kylian, on ne va pas le comparer aux autres. Bradley Barcola a des qualités, mais il n’a jamais été avec nous dans un match comme ça. Ce n’est jamais évident. J’ai hésité à pouvoir le mettre. Mais je trouvais que mes joueurs pouvaient répondre athlétiquement. On était plutôt équilibré. Bradley a ses qualités. Mais l’équipe de France serait plus forte avec Kylian », lâche le sélectionneur des Bleus au micro de M6 , avant de se confier plus longuement sur la situation de Kylian Mbappé.

«L’equipe de France sera plus forte avec Mbappé»