Neymar au téléphone avec un cadre du PSG, ça le rend «heureux»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Victime d’une grave blessure en octobre dernier, Neymar n’a pas été rétabli à temps pour participer à la Copa America avec le Brésil. Endrick espère vite pouvoir faire la connaissance de la star auriverde, qu’il a déjà pu entendre récemment au téléphone, alors que son aîné était au téléphone avec un nom bien connu du PSG…

Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, la Copa America a débuté. 10 équipes d’Amérique du Sud et six d’Amérique centrale et du Nord sont ainsi parties en quête d’un trophée remporté par l’Argentine lors de la précédente édition. Le Brésil, vainqueur en 2019, fait notamment partie des favoris, avec à la pointe de son attaque la sensation auriverde Endrick, qui fera ses débuts au Real Madrid à la rentrée. En revanche, pas de Neymar au sein de la sélection.

Mercato : Mbappé arrive, il veut jouer au Real Madrid ! https://t.co/0HiTi9AWeY pic.twitter.com/7LCkPgfBDr — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Neymar absent de la Copa America

En raison de la rupture du ligament croisé qu'il a subie en octobre, l’ancienne star du PSG a dû se résoudre à déclarer forfait pour la compétition, mais cela ne l’empêche pas en revanche de soutenir ses coéquipiers. Comme l’a révélé Endrick, Neymar a notamment échangé avec Marquinhos, son ancien partenaire au PSG. Une scène dévoilée par l’attaquant fêtant ses 18 ans dans les prochains jours qui rêve de pouvoir évoluer un jour avec Neymar.

« Le simple fait d'entendre sa voix m'a rendu heureux »