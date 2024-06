PSG : Mbappé fixe un ultimatum à 100M€

Alexis Brunet

Il y a quelques semaines, le Real Madrid a annoncé officiellement l’arrivée de Kylian Mbappé. Le Français a donc quitté le PSG après sept saisons, mais les deux parties sont toujours liées en quelque sorte. En effet, le champion du monde 2018 a décidé de mettre en demeure son ancien club et il lui demande de lui régler les primes et les salaires non versés, selon lui, ce qui représenterait près de 100M€.

C’est la fin d’une ère pour Kylian Mbappé. Après sept saisons au PSG, l’attaquant a décidé de quitter le club de la capitale pour rejoindre le Real Madrid. Le champion du monde 2018 est arrivé librement en Espagne, puisqu’il était en fin de contrat à Paris. Les Madrilènes ont donc réussi un sacré coup et ils ont verrouillé l’ancien Monégasque jusqu’en 2029.

Mbappé a mis en demeure le PSG, et réclame 100M€

Même s’il a rejoint le Real Madrid, Kylian Mbappé n’oublie pas le PSG. D’après les informations de L’Équipe , le champion du monde 2018 aurait mis en demeure le club parisien. L’attaquant demande à son ancien employeur de lui régler diverses primes et ses salaires n’ayant pas été versés depuis avril. Une sacrée somme, puisqu’au total, cela représenterait près de 100M€. Cette mise en demeure est accompagnée d’un ultimatum, puisque le nouveau Madrilène demande que cela soit réglé avant le 30 juin. Contacté par le quotidien sportif, le PSG a affirmé que les « négociations se poursuivent. »

Mbappé dispute actuellement l’Euro avec les Bleus

Le timing de cette mise en demeure a de quoi étonner. En effet, actuellement, Kylian Mbappé se trouve en Allemagne où il dispute l’Euro avec les Bleus. Cela pourrait donc déranger l’attaquant du Real Madrid, qui est resté sur le banc lors du match nul face aux Pays-Bas (0-0), en raison de sa blessure au nez, contractée suite à un contact avec Kevin Danso, lors de la rencontre face à l’Autriche.