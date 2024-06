Un joueur du PSG fait halluciner l’Italie !

La rédaction

Depuis le vendredi 14 juin, l’Euro bat son plein en Allemagne. Parmi les résultats marquant de la compétition, figure évidemment le carton du pays hôte face à l’Écosse lors du match d’ouverture (5-1). Autre nation très en forme en ce début de tournoi : l’Espagne. Larges vainqueurs de la Croatie (3-0) puis de l’Italie (1-0), les Champions d’Europe 2012 voient notamment leur milieu de terrain bonifié par Fabián Ruiz. Le niveau affiché par le joueur du PSG ce jeudi contre la Squadra Azzurra a beaucoup fait réagir de l’autre côté des Alpes.

Figurant parmi les favoris de cet Euro 2024, l’Espagne ne déçoit pour le moment pas. Après avoir écrasé la Croatie de Luka Modric pour leur entrée en lice (3-0), les joueurs de Luis de la Fuente sont parvenus à disposer de l’Italie (1-0) ce jeudi soir. Avec ce succès, la Roja est désormais assurée de voir les quarts de finale. Chez les médias italiens, plus que la défaite d’hier soir, ce sont les performances de Fabian Ruiz qui ne passent pas inaperçues.

« Même au PSG, on ne l’a jamais vu comme ça »

Après la victoire de la Roja contre l’Italie ce jeudi, Fabián Ruiz voit les médias italiens le couvrir de louanges, et notamment la Gazetta dello Sport . Dans son commentaire sur la qualité du match du milieu de terrain, le quotidien au papier rose a été dithyrambique envers l’Espagnol : « même, au PSG, on ne l’a jamais vu comme ça […] Regista complet, attaquant, toujours à la recherche d’une frappe. Beau et utile à la fois ». Rien que ça

Déjà une très bonne entame contre la Croatie