PSG : Luis Enrique débarque, un joueur est sous le charme !

N’entrant pas dans les plans de Luis Enrique en sélection, Fabian Ruiz est parvenu à s’imposer sous ses ordres au PSG. Auteur d’une première XXL dans cet Euro 2024, le milieu de 28 ans s’est montré élogieux au sujet de son entraîneur, dressant un parallèle avec son sélectionneur Luis de la Fuente.

Fabian Ruiz n’apparaissait pas comme l’un des gagnants de l’arrivée de Luis Enrique au PSG. L’ancien boss de la Roja avait en effet pris pour habitude de se passer des services du milieu de terrain en sélection, ce dernier n’ayant pas été retenu pour disputer la Coupe du monde au Qatar. Ce qui n’a finalement pas empêché Fabian Ruiz de se faire une place dans l’entrejeu du PSG au cours de la saison écoulée. Actuellement à l’Euro avec la Roja , le milieu parisien a dressé un parallèle entre son sélectionneur Luis de la Fuente et Luis Enrique.



« Il m’a emmené au Championnat d’Europe et je lui en suis reconnaissant »

« Je pense l’avoir dit plusieurs fois. Ce sont deux entraîneurs semblables, ceux qui aiment avoir la possession. C’est vrai que dans la dernière période avec Luis Enrique, je n’ai pas pu venir (lorsqu’il était sélectionneur de l’Espagne (2018-2022), NDLR), mais il m’a emmené au Championnat d’Europe (en 2021) et je lui en suis reconnaissant. Maintenant, j’essaie d’apprendre de lui à Paris », a confié Fabian Ruiz en conférence de presse, relayé par Canal-Supporters .

« Nous savons que c’est un excellent entraîneur »