Euro 2024 : Danemark - Serbie : Le choc de la qualification ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir, le Danemark et la Slovénie s’affrontent à Munich (21h). Les deux formations ont besoin d’une victoire pour espérer se hisser jusqu’au tour suivant, ce qui va laisser place à une rencontre très tendue. Les Danois, en grande forme en 2021, ont déçu pour le moment, et se doivent d’inverser la tendance. Présentation.

Le Danemark n’a plus le droit de flancher. Auteurs de deux matchs nuls en autant de matchs, les « Dynamites » doivent désormais s’imposer face à la Serbie ce mardi soir à Munich. Avec deux points au compteur, les partenaires de Christian Eriksen pourraient en cas de victoire, accéder au tour suivant en fonction du résultat du match opposant la Slovénie à l’Angleterre.



Pour la Serbie, ce début d’Euro 2024 n’aura clairement pas été réussi non plus. Malgré une belle performance face à l’Angleterre (0-1), les « Aigles » serbes ont concédé un match nul frustrant face à la Slovénie (1-1), et pointent actuellement à la dernière place du Groupe C avec un petit point. Une victoire ce soir est donc nécessaire aux Serbes...

Euro 2024 : 32 ans après, le Danemark vise un nouvel exploit ! https://t.co/mx4GY9mJEk pic.twitter.com/pUsYr8Iagp — le10sport (@le10sport) June 6, 2024

Les compositions probables

Composition probable du Danemark : Schmeichel (c) - Andersen, Christensen, Vestergaard - Maehle, Hjulmand, Højbjerg, Kristiansen - Eriksen - Højlund, Wind



Composition probable de la Serbie : Rajkovic - Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic - Zivkovic, Lukic, Gudelj, Samardzic, Mladenovic - Tadic (c), Mitrovic

Le joueur à suivre : Aleksandar Mitrovic

Meilleur buteur de l’histoire de la Serbie, l’avant-centre d’Al-Hilal peine encore à se montrer. Aleksandar Mitrovic aura eu de nombreuses occasions face à la Slovénie, sans jamais véritablement parvenir à concrétiser ces dernières. Nul doute que face au Danemark, ce dernier sera attendu au tournant, et doit permettre aux « Aigles » de concrétiser leurs opportunités ce mardi soir...

Où et quand voir le match ?