Euro 2024 : Angleterre, duel au sommet, tout savoir sur cette journée

Ce jeudi présente un superbe programme concernant cet Euro 2024. Si la rencontre de 15h opposant la Slovénie à la Serbie pourrait être cruciale au sein du Groupe C, c’est également le cas du duel entre l’Angleterre et le Danemark (18h). Que dire du choc absolu du Groupe B à 21h, qui verra l’Espagne et l’Italie croiser le fer pour la première place du groupe de la mort ? Présentation.

Cette journée du jeudi 20 juin pourrait être l’une des plus belles depuis le début de la compétition. Si la rencontre entre la Slovénie et la Serbie fera office d’apéritif pour tous les fans de ballon rond, ces derniers seront parfaitement servis avec un duel entre le Danemark et l’Angleterre, puis surtout avec le choc du jour Espagne - Italie. Ces deux dernières affiches étaient d’ailleurs celles des demi-finales de l’Euro 2021, avec des qualifications de l’Angleterre et de l’Italie pour la finale remportée par les Italiens à Wembley.

Un Slovénie - Serbie important pour la suite

A 15h ce jeudi donc, la Slovénie, auteur d’un match nul face au Danemark (1-1) pour son entrée en lice, affronte la Serbie, défaite de justesse face à l’Angleterre (0-1). Une rencontre qui se déroulera à l’Allianz Arena de Munich. Les Slovènes doivent absolument capitaliser sur leur beau résultat obtenu lors de leur premier match. Une victoire face à la Serbie pourrait permettre aux Slovènes d’avoir un pied en 8ème de finale.



Pour la Serbie, l’erreur n’est plus permise. Les hommes de Dragan Stojkovic auraient sûrement mérité mieux face à l’Angleterre, mais ont clairement manqué d’efficacité. En cas de nouvelle défaite ce jeudi après-midi, l’aventure en Allemagne sera quasiment déjà terminée pour les « Aigles » serbes, dans une rencontre qui promet d’être très indécise.

L’Angleterre doit se rassurer face au Danemark

Certes, l’Angleterre a entamé cet Euro 2024 de la meilleure des manières avec un succès et les trois points empochés face à la Serbie (0-1). Néanmoins, le contenu proposé par la formation de Gareth Southgate n’est guère rassurant, alors que les fans des Three Lions sont en droit d’en attendre plus des leurs. « En deuxième mi-temps, nous n’avons pas su garder le ballon comme il le fallait, mais la victoire et le départ que nous avons pris sont très importants » , déclarait notamment le sélectionneur anglais après ce premier succès, conscient que les siens étaient capables de mieux.



Rattrapé par la Slovénie (1-1), le Danemark n’a plus le droit de se cacher. Décevants lors de leur entrée en lice samedi dernier, les Danois doivent absolument afficher un visage davantage conquérant afin d’espérer quoi que ce soit face à l’Angleterre, qui reste l’un des grands favoris de cet Euro 2024.

Espagne - Italie : Le plus beau match de ce premier tour ?

S’il y a bien un match à ne manquer sous aucun prétexte sur ce premier tour de l’Euro 2024, cet Espagne - Italie à 21h du côté de Gelsenkirchen fait office de beau candidat. Les deux cadors de ce Groupe B ont réussi leur entrée en lice dans ce tournoi, et vont se livrer un beau duel qui pourrait clairement définir la première place de ce groupe de la mort. L’Espagne, qui n’a fait qu’une bouchée de la Croatie lors de son entrée en lice (victoire 3-0), va tenter de confirmer son très bon niveau de jeu affiché il y a quelques jours face au champion d’Europe en titre.



L’Italie elle, s’est fait peur. Face à une modeste équipe d’Albanie, les partenaires de Nicolo Barella ont rapidement été menés, avant de parfaitement réagir avant le retour aux vestiaires (victoire 2-1). Un succès synonyme de confiance pour les tenants du titre, qui ont l’occasion ce jeudi soir de prouver leur vraie valeur face à l’un des favoris du tournoi. Un véritable test se présage donc pour ces deux nations...