Euro 2024 : Slovénie - Danemark : Un duel de buteurs palpitant

Le Groupe C de cet Euro 2024 va démarrer ce dimanche, avec un duel opposant la Slovénie au Danemark à 18h du côté de Stuttgart. Si les Danois semblaient largement favoris sur ces dernières années, la Slovénie est une nation en pleine progression, et qui peut notamment s’appuyer sur un buteur prometteur : Benjamin Sesko, laissant présager un beau duel à distance avec un certain Rasmus Hojlund.

Revenus sur le devant de la scène lors de l’Euro 2021, le Danemark a clairement déçu lors de la Coupe du monde 2022. Les hommes de Kasper Hjulmand, qui a d’ailleurs été maintenu à son poste, auront à cœur de se racheter cet été en Allemagne, et cela passera par un succès d’entrée de jeu face à la Slovénie.



Pour les Slovènes, qui vont disputer leur deuxième championnat d’Europe seulement (après l’édition 2000), un gros défi leur fait face. Pour les Verts et Blanc , l’objectif sera très certainement de créer la surprise face à la Serbie et donc face au Danemark, tout en essayant de limiter la casse face à l’Angleterre.

Les compositions probables

Bonne nouvelle pour ces deux formations, aucune d'entre elles n'ont de blessés à signaler.



Composition probable de la Slovénie : Oblak (c) - Karnicnik, Bijol, Blazic, Janza - Kurtic, Cerin, Horvat, Verbic - Sesko, Sporar



Composition probable du Danemark : Schmeichel (c) - Andersen, Vestergaard, Kristensen - Maehle, Delaney, Hojbjerg, Bah - Eriksen - Hojlund, Wind

Le joueur à suivre : Rasmus Hojlund

Pas encore intégré à la sélection danoise lors du dernier Euro ni même lors de la Coupe du Monde 2022, le buteur de Manchester United a envie de décoller. Titulaire à la pointe d’un Danemark vieillissant, Rasmus Hojlund apporte un véritable élan prometteur au sein de la formation de Kasper Hjulmand. A 21 ans, Hojlund possède l’intégrale de la panoplie du buteur moderne. Grand, fougueux, rapide, le prodige né en 2003 souhaite frapper fort pour son premier match à l’Euro face à la Slovénie. Son duel à distance avec un autre buteur né en 2003 en la personne de Benjamin Sesko sera passionnant à suivre…

