Euro 2024 : Les matchs du premier tour qu'il ne faut pas rater

Benjamin Labrousse

J-1. Ce vendredi soir, l’Euro 2024 démarrera par un alléchant Allemagne - Écosse (21h) à Munich. Cette 17ème édition du championnat d’Europe regorge d’équipes palpitantes, mais aussi de groupes alléchants. Entre affiches tenaces, joueurs à suivre avec grande attention, et potentielles qualifications surprises, le10sport vous propose de revenir plus en détail sur les phases de poules de cet Euro.

L’Europe entière s’apprête à vibrer pour cet Euro 2024 organisé en Allemagne. Après une édition 2021 particulière à bien des égards (jouée sur une année impaire, organisée aux quatre coins de l’Europe), cette 17eme édition du championnat d’Europe s’annonce pour le moins palpitante. Depuis 2016 donc, l’Euro comporte des 8èmes de finale. Cela implique que les quatre meilleures équipes ayant terminé troisièmes de leur groupe se qualifieront pour le tour suivant.



Le 2 décembre 2023, le tirage au sort des groupes de cet Euro 2024 a affiché de belles promesses. Tous les plus gros cadors européens sont bien présents, et l’issue finale de cette compétition reste très peu prévisible. Mais surtout, dès le premier tour, ce championnat d’Europe organisé en Allemagne s’annonce palpitant, avec des chocs à suivre avec attention.

Les matchs à ne manquer sous aucun prétexte

1ère journée : Dès ce samedi 15 juin, le Groupe B de cet Euro 2024 pourrait connaître un tournant. En effet, faisant partie des sérieux outsiders de la compétition, l’Espagne et la Croatie s’affrontent d’entrée de jeu à Berlin (18h). Une rencontre de grande ampleur entre deux formations au football offensif. Qui des Espagnols triple champions d’Europe et de la bande à Luka Modric parviendra à prendre l’ascendant sur l’autre dès le premier match de la compétition ?



Le dimanche 16 juin, la Serbie affrontera l’Angleterre à Gelsenkirchen (21h). Un beau test d’entrée de jeu pour les Three Lions qui ne se sont pas rassurés en amical en concédant une inquiétante défaite face à l’Islande (0-1). La Serbie, en cas d’exploit face aux Anglais, pourrait prendre une véritable option pour la qualification en 8ème de finale.





2ème journée : La deuxième journée de ce premier tour de l’Euro 2024 s’annonce excitante. Le jeudi 20 juin, l’Espagne et l’Italie s’affronteront à Gelsenkirchen (21h) dans ce qui sera peut-être la bataille pour la première place du Groupe B. Champions en titre, les Italiens seront-ils capables de remettre en jeu leur trophée avec brio ?



Plus tôt dans la journée (18h), le Danemark affronte l’Angleterre à Francfort. Une rencontre qui promet, entre l’un si ce n’est le grand favori de la compétition, et la belle surprise de l’Euro 2021. Un match au goût de revanche pour les Danois, éliminés par les Three Lions il y a trois ans en demi-finale…



Enfin, comment ne pas évoquer le choc du Groupe D entre la France et les Pays-Bas le 21 juin à Leipzig (21h) ? Là aussi, ce match pourrait définir le classement final de ce groupe. Et si les Bleus restent sur deux victoires consécutives face aux Oranje , ces derniers auront à cœur de prendre leur revanche en Allemagne...



Le 22 juin à Dortmund, la Turquie et le Portugal s’affronteront dans ce qui, sur le papier, semble être la rencontre la plus intéressante de ce Groupe F. Attendus au tournant sur cet Euro 2024, les Portugais devront affronter une équipe turque certes encore assez inexpérimentée, mais dotée de nombreuses promesses.



3ème journée : Encore et toujours le Groupe B… Après l’Espagne, c’est l’Italie qui va donc se frotter à la Croatie le lundi 24 juin à Leipzig (21h). Une rencontre qui pourrait être très importante vis à vis du classement final des deux équipes, et donc pour la suite de leur tournoi…



Pour le Groupe E, la plus belle rencontre aura lieu lors de la 3ème journée donc, et opposera l’Ukraine à la Belgique. La sélection ukrainienne pourrait être l’une des belles surprises de cette compétition, et ce match face aux Belges sonnera comme un véritable test pour les partenaires d’Oleksandr Zinchenko...

Les grands favoris de ce premier tour

Devant son public, l’Allemagne est attendue au tournant. Dotée de grandes qualités et d’un effectif alliant jeunesse et expérience, la Mannschaft devrait, sauf énorme surprise, sortir en tête du Groupe A de cet Euro 2024. En revanche, difficile d’afficher quelconque certitude concernant le Groupe B. Ce groupe « de la mort » pourrait laisser place à certaines surprises, même si entre l’Espagne, la Croatie et l’Italie, la Roja semble davantage consciente de ses forces. Gare aux Croates toutefois… A l’instar de la poule de l’Allemagne, l’Angleterre semble nettement favorite du Groupe C. Grands favoris de la compétition, les Three Lions souhaitent rapidement accéder aux 8èmes de finale.



Pour l’équipe de France, la mission n’est pas aussi simple qu’elle n’y paraît. Favoris du Groupe D, les Bleus devront se frotter aux Pays-Bas, mais aussi à une équipe en pleine ascension avec l’Autriche. Néanmoins, les hommes de Didier Deschamps détiennent les armes nécessaires pour finir avec trois victoires en trois matchs. Même son de cloche pour la Belgique au sein du Groupe E. Enfin, avançant véritablement d’un prétendant à la victoire finale, le Portugal fera également office de véritable favori au sein du Groupe F…

Les outsiders