Euro 2024 : Tout ce qu’il faut savoir sur la Suisse

Nation désormais habituée aux grands tournois internationaux, la Suisse sera logiquement du voyage en Allemagne. Engagée au sein du Groupe A de cet Euro 2024, la « Nati » entamera sa compétition face à la Hongrie le 15 juin à Cologne. Malgré une campagne de qualifications peu encourageante, les Helvètes comptent bien peser trois ans après un beau parcours au championnat d’Europe. Présentation.

La Suisse n’est pas passée loin de la désillusion. Et pour cause, largement favori de son groupe de qualifications pour l’Euro 2024, la « Nati » n’a terminé qu’à la deuxième place derrière la Roumanie, avec seulement quatre petites victoires en dix matchs disputés. Ainsi, c’est sur une dynamique peu convaincante que les partenaires de Manuel Akanji vont aborder ce tournoi en Allemagne, eux qui se trouvent dans le Groupe A, composé de la Mannschaft , de la Hongrie, et de l’Écosse.



Néanmoins, l’histoire récente de la Suisse sur les tournois internationaux majeurs reste satisfaisante. Lors de l’Euro 2021, les Helvètes avaient créé une énorme surprise en éliminant l’équipe de France aux tirs aux buts (3-3), avant de tomber avec les honneurs face à l’Espagne (là aussi aux penaltys), en quarts de finale. Huitième de finaliste également lors de l’édition 2016 du championnat d’Europe, la Suisse a prouvé qu’elle était capable de se hisser jusqu’au tour à élimination directe. Et afin de laver l’affront de la lourde élimination en 8ème de finale de la Coupe du monde 2022 (défaite 5-1 face au Portugal), Murat Yakin peut s’appuyer sur un effectif solide.

Effectif complet de la Suisse

Gardiens :



- Yann Sommer (35 ans, Inter Milan, 1,83m, 79kg)

- Gregor Kobel (26 ans, Borussia Dortmund, 1,95m, 88kg)

- Yvon Mvogo (30 ans, Lorient, 1,90m, 88kg)



Défenseurs :



- Manuel Akanji (28 ans, Manchester City, 1,86m, 89kg)

- Nico Elvedi (27 ans, Borussia Mönchengladbach, 1,89m, 83kg)

- Ricardo Rodriguez (31 ans, Torino, 1,82m, 83kg)

- Fabian Schär (32 ans, Newcastle, 1,85m, 84kg)

- Leonidas Stergiou (22 ans, Stuttgart, 1,81m, 75kg, 1,83m)

- Silvan Widmer (31 ans, Mainz, 1,83m, 77kg)

- Cédric Zesiger (25 ans, Wolfsburg, 1,94m, 92kg)





Milieux de terrain :



- Michel Aebischer (27 ans, Bologne, 1,83m, 78kg)

- Remo Freuler (32 ans, Bologne, 1,80m, 77kg)

- Ardon Jashari (21 ans, Lucerne, 1,81m, 81kg)

- Fabian Rieder (22 ans, Rennes, 1, 79m, 74kg)

- Xherdan Shaqiri (32 ans, Chicago Fire, 1,70m, 72kg)

- Vincent Sierro (28 ans, Toulouse, 1,85m, 79kg)

- Renato Steffen (32 ans, Lugano, 1,70m, 72kg)

- Ruben Vargas (25 ans, Augsburg, 1,77m, 77kg)

- Granit Xhaka (c) (31 ans, Leverkusen, 1,86m, 80kg)

- Denis Zakaria (27 ans, Monaco, 1,91m, 84kg)

- Steven Zuber (32 ans, AEK Athènes, 1,82m, 83kg)



Attaquants :



- Zeki Amdouni (23 ans, Burnley, 1,85m, 79kg)

- Kwadwo Duah (27 ans, Ludogorets Razgrad, 1,85m, 80kg)

- Dan Ndoye (23 ans, Bologne, 1,84m, 79kg)

- Noah Okafor (24 ans, AC Milan, 1,85m, 85kg)

- Breel Embolo (27 ans, Monaco, 1,85m, 84kg)

Le Staff

Aux commandes de la Suisse depuis août 2021, Murat Yakin va donc connaître son deuxième grand tournoi international après la Coupe du monde 2022. Le sélectionneur âgé de 49 ans est accompagné de son adjoint Giorgio Contini, de l’entraîneur des gardiens Patrick Foletti, et du préparateur physique Oliver Riedwyl.

Agenda des matchs

C’est face à la Hongrie le 15 juin à Cologne (15h) que la Suisse entamera cet Euro 2024. Les hommes de Murat Yakin enchaîneront ensuite avec l’Écosse le 19 juin également à Cologne (21h), puis termineront avec le gros morceau du Groupe A, à savoir l’Allemagne, le 23 juin à Francfort (21h).

Forces et faiblesses de la Suisse