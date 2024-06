Euro 2024 : L’Écosse, grande surprise de la compétition ?

Benjamin Labrousse

Auteur d’une belle campagne de qualifications, l’Écosse pourrait être l’une des grandes surprises de cet Euro 2024. Engagée dans le Groupe A où figure l’Allemagne notamment, la « Tartan Army » entamera sa compétition face aux Allemands à l’occasion du match d’ouverture le 14 juin (21h). Pour sa quatrième participation à un championnat d’Europe, la formation de Steve Clark espère réaliser un parcours historique. Présentation.

L’Écosse va débarquer en Allemagne en pleine confiance. Les partenaires d’Andy Robertson ont réalisé une superbe campagne de qualifications en terminant deuxième de leur groupe derrière l’Espagne, mais devant la Norvège ou encore la Géorgie, et auront totalement mérité leur billet pour cet Euro 2024. Pour la « Tartan Army » (surnom accordé à l’équipe nationale), le principal objectif sera de se qualifier pour les 8èmes de finale, ce qui serait alors une grande première dans l’histoire du football écossais.



Pour cela, Steve Clark peut compter sur un effectif expérimenté, soudé, et composé de certaines individualités rayonnantes, alors que l'Écosse va affronter l'Allemagne, la Suisse, et la Hongrie.

Effectif complet de l’Écosse

Gardiens :



- Zander Clark (31 ans, Hearts, 1,91m, 85kg)

- Craig Gordon (41 ans, Hearts, 1,93m, 83kg)

- Angus Gunn (28 ans, Norwich, 1,96m, 77kg)

- Liam Kelly (28 ans, Motherwell, 1,84m, 85kg)





Défenseurs :



- Liam Cooper (32 ans, Leeds, 1,80m, 73kg)

- Grant Hanley (32 ans, Norwich, 1,87m, 81kg)

- Jack Hendry (29 ans, Al-Ettifaq FC, 1,95m, 76kg)

- Ross McCrorie (26 ans, Bristol City, 1,91m, 70kg)

- Scott McKenna (27 ans, FC Copenhague, 1,89m, 74kg)

- Ryan Porteous (25 ans, Watford, 1,88m, 75kg)

- Anthony Ralston (25 ans, Celtic, 1,78m, 70kg)

- Andrew Robertson (c) (30 ans, Liverpool, 1,78m, 64kg)

- John Souttar (27 ans, Rangers, 1,86m, 75kg)

- Greg Taylor (26 ans, Celtic, 1,70m, 62kg)

- Kieran Tierney (26 ans, Real Sociedad, 1,78m, 70kg)





Milieux de terrain :



- Stuart Armstrong (32 ans, Southampton, 1,83m, 75kg)

- Ryan Christie (29 ans, Bournemouth, 1,78m, 79kg)

- Billy Gilmour (22 ans, Brighton, 1,66m, 60kg)

- Ryan Jack (32 ans, Rangers, 1,82m, 72kg)

- John McGinn (29 ans, Aston Villa, 1,78m, 68kg)

- Callum McGregor (30 ans, Celtic, 1,78m, 67kg)

- Kenny McLean (32 ans, Norwich, 1,83m, 70kg)

- Scott McTominay (27 ans, Manchester United, 1,93m, 88kg)





Attaquants :



- Che Adams (27 ans, Southampton, 1,75m, 70kg)

- Tommy Conway (21 ans, Bristol City, 1,85m)

- Lewis Morgan (27 ans, New York Red Bulls, 1,78m, 75kg)

- James Forrest (32 ans, Celtic, 1,70m, 67kg)

- Lawrence Shankland (28 ans, Hearts, 1,85m, 78kg)

Le Staff

Depuis mai 2019, Steve Clark est le sélectionneur de l’Écosse. L’ancien défenseur central désormais âgé de 60 ans, est accompagné de ses adjoints James Morrison, Austin MacPhee, et l’Anglais John Carver. Mark Farrell officie en tant que préparateur physique, tandis que l’Anglais Chris Woods est actuellement l’entraîneur des gardiens.

Agenda des matchs

L’Écosse aura donc l’honneur de disputer le premier match de cet Euro 2024 face à l’Allemagne le 14 juin à Munich (21h). Les Écossais enchaîneront contre la Suisse le 19 juin à Cologne (21h), puis finiront face à la Hongrie le 23 juin (21h) à Stuttgart.

Forces et faiblesses de l’Écosse