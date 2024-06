Euro 2024 : Le groupe de la Belgique en détail

Benjamin Labrousse

Le Groupe E de cet Euro 2024 n’est sans doute pas le plus palpitant sur le papier, mais ce dernier pourrait toutefois donner lieu à des affiches intéressantes, et réserver quelques surprises. Grand favori pour la première place, la Belgique sera opposée à la Roumanie, la Slovaquie, et l’Ukraine. Présentation.

Comme à chaque Euro, l’issue de certains groupes semble déjà connue de tous. Néanmoins, une surprise n’est pas à exclure au sein de ce Groupe E de l’Euro 2024, qui comporte la Belgique, l’Ukraine, la Slovaquie, et la Roumanie. Finalistes en 1980, les Belges peuvent-ils enfin remporter une grande compétition internationale ? Sans faire de bruit, l'Ukraine connaît une belle montée en puissance, et sera l'une des nations à surveiller en Allemagne...

Agenda des matchs de ce Groupe E

La première journée de ce Groupe E verra la Roumanie affronter l’Ukraine le 17 juin à Munich (15h), et la Belgique affronter la Slovaquie à Francfort (18h). Le 21 juin, l’Ukraine affrontera la Slovaquie à Düsseldorf (15h) et la Belgique rencontrera la Roumanie le 22 juin à Cologne (21h). La dernière journée de ce groupe aura lieu le 26 juin à 18h, avec la Slovaquie face à la Roumanie à Francfort, ainsi que la Belgique face à l’Ukraine du côté de Stuttgart.

Les Favoris

Cela ne fait aucun doute, la Belgique aborde ce Groupe E de l’Euro 2024 dans la peau du grand favori. Les Diables Rouges devront néanmoins se méfier d’une belle équipe d’Ukraine, qui pourrait rapidement se muer en belle surprise de ce tournoi.

Les Outsiders

Derrière, qui de la Slovaquie ou de la Roumanie peut prétendre à la troisième place du groupe ? Les Slovaques ont sans doute davantage d’expérience que les Roumains. Mais ce qui est certain, c’est que le duel entre ces deux équipes prévu pour le 26 juin prochain, pourrait définir les deux dernières places du classement de ce Groupe E.

Les joueurs à suivre

Malgré l’absence de Thibaut Courtois, la Belgique regorge de joueurs pouvant briller sur cet Euro 2024. Attendu au tournant, Kevin De Bruyne sera l’unique leader des Belges avec l’absence du portier du Real Madrid, mais aussi depuis le départ en retraite d’Eden Hazard. Ayant connu une véritable progression du côté de Manchester City, le fulgurant Jérémy Doku pourrait devenir l’un des éléments majeur de la Belgique. Meilleur buteur de l’histoire de la sélection, Romelu Lukaku n’a plus le droit à l’erreur, lui qui était complètement passé à côté de sa Coupe du monde 2022…



Tout comme la Belgique, l’Ukraine ne manque pas d’individualités de qualité. Véritable promesse du football ukrainien, Georgiy Sudakov, suivi par de nombreux grands clubs européens, pourrait ainsi confirmer que son avenir doit s’écrire dans une formation de très haut niveau. Outre le milieu offensif, plusieurs Ukrainiens évoluant en Premier League seront à surveiller, comme le défenseur central Ilya Zabarnyi (Bournemouth), Oleksandr Zinchenko (Arsenal), et bien évidemment Mykhailo Mudryk (Chelsea). Tous deux grands artisans de la très belle saison réalisée par Gérone en Espagne, l’ailier Viktor Tsygankov et le buteur Artem Dovbyk seront également deux armes de taille pour l’Ukraine.



Enfin, le défenseur du PSG Milan Skriniar, capitaine de la Slovaquie, va tenter de mener les siens vers un gros parcours en Allemagne. Évoluant également en tant que défenseur central, Radu Dragusin est certainement le plus grand espoir de la Roumanie sur le plan défensif...