Euro 2024 : En pleine guerre, l’Ukraine prête à tout donner !

Benjamin Labrousse

Depuis le 24 février 2022 et l’invasion de la Russie, l’Ukraine est en pleine guerre. Malgré cet important conflit géopolitique, la sélection ukrainienne détient de nombreux atouts, elle qui entamera sa compétition face à la Roumanie le 17 juin (15h) au sein du Groupe E. Focus sur la bande à Mykhailo Mudryk, qui pourrait être l’une de ses belles surprises de cet Euro 2024.

La sélection ukrainienne porte les espoirs de tout un peuple sur ses épaules. Ce pays de l’Est envahi depuis plus de deux ans par la Russie maintenant, dispose sans doute de la plus belle génération de son histoire. Malgré un quart de finale à la Coupe du monde 2006 avec l’illustre Andriy Schevchenko, l’Ukraine a réalisé le plus beau parcours de son histoire lors de l’Euro 2021 avec une lourde défaite en quart de finale face à l’Angleterre (0-4).



Clairement, les Jaunes et Bleus sont sur la pente ascendante. Les hommes de Serhiy Rebrov ont validé leur billet à l’Euro en Allemagne en triomphant du Pays de Galle en play-offs, et ce après avoir terminé troisièmes d’un groupe extrêmement relevé en qualifications avec l’Angleterre et l’Italie notamment.



Dotée d’un superbe effectif, l’Ukraine dispose également d’un groupe abordable sur cet Euro 2024 avec la Belgique certes, mais aussi avec la Roumanie et la Slovaquie.

Euro 2024, diffusion TV, stades, streaming legal, favoris, tout ce qu'il faut savoir https://t.co/bxn4Eq8nIY pic.twitter.com/BUpOmcZH6Y — le10sport (@le10sport) June 3, 2024

Effectif complet de l’Ukraine

Gardiens :



- Heorhii Bushchan (30 ans, Dynamo Kiev, 1,96m, 84kg)

- Anatolii Trubin (22 ans, SL Benfica, 1,99m, 88kg)

- Andriy Lunin (25 ans, Real Madrid, 1,91m, 80kg)



Défenseurs :



- Mykola Matvienko (28 ans, Shakhtar Donetsk, 1,82m, 74kg)

- Yukhym Konoplia (24 ans, Shakhtar Donetsk, 1,80m, 74kg)

- Valeriy Bondar (25 ans, Shakhtar Donetsk, 1,85m, 77kg)

- Oleksandr Tymchyk (27 ans, Dynamo Kiev, 1,80m, 67kg)

- Vitalii Mykolenko (25 ans, Everton, 1,80m, 70kg)

- Illya Zabarnyi (21 ans, Bournemouth, 1,89m, 81kg)

- Oleksandr Svatok (29 ans, SK Dnipro-1, 1,86m, 78kg)

- Maksym Talovierov (23 ans, LASK, 1,96m, 84kg)

- Bohdan Mykhailinchenko (27 ans, Polissya, 1,78m, 73kg)





Milieux de terrain :



- Andrii Yarmolenko (c) (34 ans, Dynamo Kiev, 1,89m, 81kg)

- Mykola Shaparenko (25 ans, Dynamo Kiev, 1,78m, 72kg)

- Volodymyr Brazhko (22 ans, Dynamo Kiev, 1,84m, 77kg)

- Taras Stepanenko (34 ans, Shakhtar Donetsk, 1,81m, 76kg)

- Oleksandr Zubkov (27 ans, Shakhtar Donetsk, 1,82m, 78kg)

- Georgiy Sudakov (21 ans, Shakhtar Donetsk, 1,77m, 68kg)

- Oleksandr Zinchenko (27 ans, Arsenal, 1,75m, 64kg)

- Viktor Tsygankov (26 ans, Gérone, 1,78m, 73kg)

- Mykhailo Mudryk (23 ans, Chelsea, 1,75m, 61kg)

- Ruslan Malinovskyi (31 ans, Genoa, 1,81m, 79kg)

- Serhii Sydorchuk (33 ans, KVC Westerlo, 1,89m, 79kg)



Attaquants :



- Artem Dovbyk (26 ans, Gérone, 1,89m, 92kg)

- Roman Yaremchuk (28 ans, Valence, 1,91m, 79kg)

- Vladyslav Vanat (22 ans, Dynamo Kiev, 1,82m, 69kg)

Le staff

Sélectionneur de l’Ukraine depuis juin 2023, Serhiy Rebrov semble déjà avoir convaincu à la tête de la sélection. L’ancien buteur des années 2000 est accompagné de ses adjoints espagnols Vicente Gómez et Alberto Bosch, mais également de l’Ukrainien Hlib Platov. Javier Lurueña Lobo et Vitaliy Kulyba officient en tant que préparateurs physiques, tandis que Rustam Khudzhamov est l’entraîneur des gardiens de cette équipe d’Ukraine.

Agenda des matchs

C’est donc face à la Roumanie que l’Ukraine débutera cet Euro 2024 le 17 juin à Munich (15h). Les Bleus et Jaunes enchaîneront avec un duel face à la Slovaquie le 21 juin à Düsseldorf (15h), puis termineront avec le grand choc de ce groupe E contre la Belgique le 26 juin à Stuttgart (18h).

Forces et faiblesses de l'Ukraine