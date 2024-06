Euro 2024 : Tout ce qu’il faut savoir sur la Slovaquie de Milan Skriniar

Benjamin Labrousse

Ancien membre de la Tchécoslovaquie, la Slovaquie indépendante peine à briller sur la scène internationale. Néanmoins, pour la troisième fois consécutive, les Slovaques seront bien de la partie à l'Euro, eux qui entameront cet édition 2024 face à la Belgique le 17 juin prochain (18h). Engagée dans un groupe relevé, la bande à Milan Skriniar espère toutefois réaliser un gros coup en Allemagne. Focus.

Après 2016 et 2021, revoilà la Slovaquie. Sans véritablement briller, les « Faucons » Slovaques avaient réussi à atteindre les 8èmes de finale lors de l’édition en France, en s’inclinant logiquement face à l’Allemagne (3-0). En 2021, la Slovaquie avait également terminé troisième de son groupe derrière la Suède et l’Espagne, mais cela n’avait pas suffit pour être qualifié pour le tour suivant. Pour cet Euro 2024, l’objectif de cette sélection sera d’atteindre de nouveau un tour à élimination directe.



Et pour cela, la Slovaquie devra se montrer habile. Engagés dans le Groupe E de l’Euro avec la Belgique, l’Ukraine, et la Roumanie, les partenaires de Milan Skriniar devront viser gros. Auteurs d’une bonne campagne de qualification dans laquelle ils auront terminé deuxième de leur groupe derrière le Portugal, les hommes de Francesco Calzona disposent d’un effectif intéressant.

Effectif complet de la Slovaquie

Gardiens :



- Martin Dubravka (35 ans, Newcastle United, 1,90m, 83kg)

- Marek Rodak (27 ans, Fulham, 1,94m, 81kg)

- Henrich Ravas (26 ans, New England, 1,95m, 87kg)

- Dominik Takac (25 ans, Spartak Trnava, 1,95m, 82kg)



Défenseurs :



- Peter Pekarik (37 ans, Hertha Berlin, 1,77m, 73kg)

- Michal Tomic (25 ans, Slavia Prague, 1,82m, 73kg)

- Matus Kmet (23 ans, AS Trencin, 1,73m, 69kg)

- Norbert Gyömber (31 ans, Salernitana, 1,89m, 77kg)

- Denis Vavro (28 ans, FC Copenhague, 1,89m, 81kg)

- Milan Skriniar (c) (29 ans, Paris Saint-Germain, 1,88m, 83kg)

- Adam Obert (21 ans, Cagliari, 1,88m, 84kg)

- David Hancko (26 ans, Feyenoord, 1,88m, 82kg)

- Vernon De Marco (31 ans, Hatta Club, 1,86m, 82kg)

- Sebastian Kosa (20 ans, Spartak Trnava, 1,91m, 83kg)



Milieux :



- Jakub Kadak (23 ans, Lucerne, 1,77m, 69kg)

- Matus Bero (28 ans, Bochum, 1,81m, 81kg)

- Juraj Kucka (37 ans, Slovan Bratislava, 1,86m, 81kg)

- Tomas Rigo (21 ans, Baník Ostrava, 1,84m, 76kg)

- Patrik Hrosovsky (32 ans, KRC Genk, 1,73m, 65kg)

- Stanislav Lobotka (29 ans, Naples, 1,68m, 68kg)

- Ondrej Duda (29 ans, Hellas Vérone, 1,81m, 75kg)

- Dominik Holly (20 ans, FK Jablonec, 1,81m, 74kg)

- Laszlo Benes (26 ans, Hambourg, 1,81m, 75kg)



Attaquants :



- Dávid Duris (25 ans, Ascoli, 1,86m, 80kg)

- Tomas Suslov (22 ans, Hellas Vérone, 1,73m, 72kg)

- Ivan Schranz (30 ans, Slavia Prague, 1,85m, 75kg)

- Robert Bozenik (24 ans, Boavista, 1,88m, 81kg)

- David Strelec (23 ans, Slovan Bratislava, 1,85m, 78kg)

- Robert Polievka (27 ans, Dukla Banska Bystrica, 1,82m, 69kg)

- Lubomír Tupta (26 ans, Slovan Liberec, 1,82m, 74kg)

- Leo Sauer (18 ans, Feyenoord, 1,84m)

- Lukas Haraslin (28 ans, Sparta Prague, 1,82m, 74kg)

Le Staff

Fait rare, arrivé sur le banc de la Slovaquie en août 2022, l’Italien Francesco Calzona a dans le même temps entraîné Naples sur cette fin de saison 2023-2024. L’entraîneur de 55 ans est accompagné de la plus grande légende de la nation slovaque Marek Hamsik, qui officie en tant que « chef d’équipe ». Les deux adjoints de Calzona sont Italiens avec Gianluca Segarelli et Simone Bonomi. Enfin, c’est le Slovaque Ján Novota qui occupe actuellement le poste d’entraîneur des gardiens.

Agenda des matchs

La Slovaquie va entamer cet Euro 2024 très fort en affrontant la Belgique le 17 juin à Francfort (18h). Les « Faucons » enchaîneront ensuite avec l’Ukraine le 21 juin à Düsseldorf (15h). Enfin, la Slovaquie rencontrera la Roumanie pour ce qui pourrait être le match de la troisième place le 26 juin à Francfort (18h).

Forces et faiblesses de la Slovaquie

Sans surprise, la Slovaquie dispose de l’un des effectifs les moins bien fournis de la compétition. Toutefois, quelques individualités se démarquent, à commencer par le capitaine Milan Skriniar. Le défenseur central sort d’une saison peu aboutie avec le PSG, mais a toujours répondu présent pour sa nation. Défenseur central de métier, David Hancko pourrait occuper le poste de défenseur gauche sur cet Euro 2024, lui qui sort en revanche d’un très bel exercice 2023-2024 avec le Feyenoord Rotterdam.



L’effectif slovaque possède également avec Leo Sauer (18 ans) et Tomas Suslov (21 ans), deux joueurs prometteurs. Mais à part ça, le groupe de la Slovaquie est plutôt expérimenté, et devra se renouveler afin d’espérer bâtir un projet sur le long terme. Le Groupe E de l’Euro pourrait être corsé pour la Slovaquie, qui devra assurément concourir avec la Roumanie dans la quête d’une troisième place...