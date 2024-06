Euro 2024 : Dans le groupe des Bleus, la Pologne de Lewandowski veut écrire l’histoire

Benjamin Labrousse

Engagée dans le groupe D de cet Euro 2024 avec l’équipe de France notamment, la Pologne sera certainement un adversaire coriace. Après une édition 2016 réussie, la bande à Robert Lewandowski, qui débutera sa compétition face aux Pays-Bas le 16 juin (15h) souhaite de nouveau se faire une place parmi les grands. Présentation.

L’histoire de la Pologne à l’Euro n’est clairement pas brillante. En effet, seul un quart de finale en 2016 est à signaler pour les Polonais, battus aux tirs aux buts (1-2) par le Portugal, futur vainqueur de l’édition organisée en France. A la Coupe du monde en revanche, les Aigles ont atteint par deux fois les demi-finales en 1974 et 1982, et restent sur une élimination logique face à l’équipe de France (3-1) en 8ème de finale de l’édition 2022.



La Pologne, qualifiée pour l’Euro 2024 après une campagne de qualifications très décevante (victoire en barrage face aux Pays de Galle), va retrouver les Bleus au sein du groupe D. Malgré une dynamique récente laissant peu de place à l’optimisme, la bande à Robert Lewandowski qui à 35 ans, va tenter de mener les siens le plus haut possible pour ce qui pourrait être sa dernière grande compétition internationale, ne manque pas d’éléments intéressants au sein de son effectif.

POWOŁANIA 🇵🇱Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz ogłosił kadrę na czerwcowe zgrupowanie. ⤵️ pic.twitter.com/LMukfdSxzZ — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) May 29, 2024

Effectif complet de la Pologne

Gardiens :



- Wojciech Szczęsny (34 ans, Juventus, 1,95m, 90kg)

- Marcin Bulka (24 ans, OGC Nice, 1,99m, 99kg)

- Łukasz Skorupski (33 ans, Bologne, 1,87m, 84kg)

- Oliwier Zych (19 ans, Puszcza, 1,93m)



Défenseurs :



- Jan Bednarek (28 ans, Southampton, 1,89m, 84kg)

- Pawel Bochniewicz (28 ans, Heerenveen, 1,94m, 79kg)

- Jakub Kiwior (24 ans, Arsenal, 1,89m, 75kg)

- Bartosz Salamon (33 ans, Lech Poznan, 1,94m, 84kg)

- Bartosz Bereszyński (31 ans, Empoli, 1,83m, 77kg)

- Pawel Dawidowicz (29 ans, Hellas Vérone, 1,89m, 80kg)

- Tymoteusz Puchacz (25 ans, Kaiserslautern, 1,80m, 74kg)

- Sebastian Walukiewicz (24 ans, Empoli, 1,88m, 84kg)



Milieux de terrain :



- Przemysław Frankowski (29 ans, Lens, 1,75m, 70kg)

- Jakub Moder (25 ans, Brighton, 1,88m, 78kg)

- Taras Romanchuk (32 ans, Jagiellonia Białystok, 1,86m, 73kg)

- Sebastian Szymański (25 ans, Fenerbahçe, 1,74m, 60kg)

- Michał Skóraś (24 ans, Club Bruges, 1,72m, 64kg)

- Nicola Zalewski (22 ans, AS Roma, 1,64m, 63kg)

- Kamil Grosicki (35 ans, Pogoń Szczecin, 1,80m, 78kg)

- Jakub Piotrowski (26 ans, Ludogorets, 1,88m, 85kg)

- Bartosz Slisz (25 ans, Atlanta United, 1,80m, 76kg)

- Damian Szymański (28 ans, AEK Athènes, 1,85m, 81kg)

- Kacper Urbański (19 ans, Bologne,1,78m)

- Piotr Zieliński (30 ans, Naples, 1,80m, 76kg)



Attaquants :



- Adam Buksa (27 ans, Antalyaspor, 1,91m, 78kg)

- Arkadiusz Milik (30 ans, Juventus, 1,86m, 80kg)

- Karol Świderski (27 ans, Hellas Vérone, 1,84m, 77kg)

- Robert Lewandowski (c) (35 ans, FC Barcelone, 1,85m, 81kg)

- Krzysztof Piątek (28 ans, Istanbul Başakşehir, 1,83m, 77kg)

Le staff

Après l’échec du Portugais Fernando Santos, la Pologne a fait appel à Michal Probierz en septembre 2023. Le sélectionneur de 51 ans est accompagné de Michał Bartosz, Robert Góralczyk, et de Sebastian Mila, tous trois ses adjoints, des préparateurs physique Radosław Gwiazda et Mateusz Oszust, mais aussi des entraîneurs des gardiens : Andrzej Dawidziuk, Tomasz Kuszczak.

Agenda des matchs

C’est donc face aux Pays-Bas que la Pologne entamera cet Euro 2024 le 16 juin à Hambourg (15h). Les partenaires de Robert Lewandowski affronteront ensuite l’Autriche le 21 juin à Berlin (18h), puis termineront leur campagne face à la France le 25 juin à Dortmund (18h).

Forces et faiblesses de la Pologne