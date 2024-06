Euro 2024 : Tout savoir sur le groupe de la mort

Benjamin Labrousse

Chaque compétition internationale majeure est marquée par un groupe dit « de la mort ». Cet Euro 2024 ne déroge pas à la règle, et voit son groupe B être composé de l’Italie, tenant du titre, de l’Espagne, de la Croatie, mais aussi de l’Albanie. Avant le début du tournoi, le10sport vous propose de revenir plus en détail sur cette poule extrêmement intéressante.

Il en fallait bien un. Lorsqu’à l’issue du tirage au sort des groupes de cet Euro 2024, le 2 décembre dernier, le Groupe B réunissait l’Italie, la Croatie, l’Espagne, et l’Albanie, beaucoup ont rapidement qualifié ce dernier de « groupe de la mort ». Et pour cause, cette poule comporte le vainqueur en titre avec l’Italie, deux fois vainqueur du tournoi, l’Espagne, vainqueur à trois reprises, mais aussi la Croatie, finaliste de la Coupe du monde 2018.



Outre ces trois cadors du football européen et mondial, figure l’Albanie, l’un des petits poucets de cet Euro 2024. La sélection de Sylvinho aura cependant un coup à jouer, elle qui a terminé première de son groupe de qualifications, devant la République Tchèque notamment.

Agenda des matchs du Groupe B

La première journée de ce Groupe B démarrera le 15 juin avec un superbe duel entre l’Espagne et la Croatie à Berlin (18h), tandis que l’Italie devra absolument frapper fort d’entrée de jeu contre l’Albanie (21h), du côté de Dortmund. La deuxième journée se poursuivra avec une rencontre entre la Croatie et l’Albanie le 19 juin (15h) à Hambourg, et surtout, avec un immense choc opposant l’Espagne à l’Italie le 20 juin à Gelsenkrichen (21h). Enfin, l’ultime journée du Groupe B se déroulera le 24 juin avec l’Espagne face à l’Albanie (21h) à Düsseldorf, et dans le même temps, l’Italie et la Croatie s’affronteront à Leipzig, potentiellement avec une conclusion épique dans ce groupe…

Group B: Spain, Croatia, Italy, Albania ✅#EURO2024 pic.twitter.com/LV5IyUPYU1 — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) December 2, 2023

Les Favoris

Donner un ordre net et précis pour le classement final de ce groupe de la « mort » serait présomptueux. D’autant que l’Italie, vainqueur en 2021, représente un véritable point d’interrogation. Désormais sous la houlette de Luciano Spalletti, la Squadra Azzura n’a pas brillé en qualifications, mais sait se sublimer à l’Euro comme elle nous l’a prouvé il y a trois ans. L’Espagne en revanche, connaît ses forces. L’après Luis Enrique s’est plutôt bien déroulé pour la Roja , qui peut compter sur des jeunes joueurs très prometteurs ainsi qu’un jeu de possession toujours aussi défini. Où placer la Croatie ? Étincelante en Coupe du monde, la bande à Luka Modric a encore tout à prouver à l’Euro, mais dispose des qualités nécessaires pour terminer dans les deux premiers de cette poule.

Les Outsiders

Il paraîtrait presque insensé de placer l’Albanie comme outsider de ce Groupe B tant la sélection dirigée par Sylvinho semble loin de faire le poids face à ses concurrents. Il faudrait un énorme coup du sort pour que l’Albanie soit capable de terminer ne serait-ce que troisième du groupe de la mort. Attention à l’Italie également. S’il ne faut jamais sous-estimer la Squadra Azzurra , les hommes de Luciano Spalletti n’auront pas le droit à l’erreur, et devront afficher un visage conquérant.

Les joueurs à suivre

Plusieurs joueurs auront également l’occasion de briller au sein de ce Groupe B, à commencer par Luka Modric. Comment ne pas imaginer le génial meneur de jeu croate amener les siens vers une nouvelle épopée après celles de 2018 et de 2022. L’Espagne et sa bande de cracks : Pedri, Lamine Yamal, Pau Cubarsi, dispose d’une nouvelle génération extrêmement prometteuse, tandis que de son côté, l’Italie peut compter sur des valeurs sûres comme Nicolo Barella, Alessandro Bastoni, ou encore Gianluigi Donnarumma, sacré meilleur joueur de l’Euro 2021.