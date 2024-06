C'est un miracle pour ce joueur du PSG !

Thibault Morlain

Arrivé l'été dernier au PSG en provenance de l'Inter Milan, Milan Skriniar n'a pas pu s'exprimer totalement à 100% avec le club de la capitale. En effet, le Slovaque a dû faire avec un pépin physique qui l'a embêté pendant un moment. Blessé à la cheville, Skriniar a été éloigné des terrains pendant 3 mois. Cela aurait toutefois dû être plus long pour le joueur du PSG.

Embêté par des problèmes au dos à son arrivée au PSG, Milan Skriniar a finalement été trahi par sa cheville quelques mois plus tard. Blessé lors du Trophée des Champions déjà janvier, le Slovaque a dû passer par la case opération pour se rétablir. « J'ai eu ma blessure à la cheville, qui m'a tenu éloigné 3 mois. C'est difficile de revenir, spécialement dans une équipe comme le PSG où la concurrence est très forte à tous les postes. Je n'étais pas à 100 % pour jouer quand j'ai repris », a reconnu Skriniar pour L'Equipe .



Cette blessure à la cheville est désormais derrière Milan Skriniar, qui a retrouvé sa forme. Le joueur du PSG a tout de même dû rester 3 mois sur la touche pour se soigner, un petit miracle puisque le délais de rétablissement était initialement plus long comme l'a révélé Skriniar : « Le docteur m'avait dit que je serais probablement absent 4 mois. Finalement j'ai pu revenir après 3. J'ai beaucoup travaillé pour y parvenir le plus rapidement possible, pour revenir en forme et aider l'équipe. Ce ne fut pas facile mais aujourd'hui je peux dire que je me sens très bien ».

