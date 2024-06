Euro 2024 : Tout ce qu’il faut savoir sur la Turquie et ses cracks !

Benjamin Labrousse

Après de belles épopées à l’Euro dans les années 2000, la Turquie a depuis parcouru un long chemin de croix. Néanmoins, la sélection turque dispose désormais de grands talents, et entend bien prendre sa revanche sur sa mauvaise dynamique récente, elle qui démarrera cet Euro 2024 face à la Géorgie le 18 juin (18h). Présentation.

Quart de finaliste de l’Euro 2000, demi-finaliste de la Coupe du monde 2002, et à nouveau demi-finaliste de l’Euro 2008, la Turquie a connu un véritable âge d’or au cours de cette décennie. Mais depuis, Ay-Yıldızlılar (surnom accordé à la sélection) a enchaîné les déceptions. Attendue au tournant lors de l’édition 2021 du championnat d’Europe notamment, la Turquie avait connu un cauchemar avec trois défaites en autant de matchs disputés.



Ainsi, c’est avec un fort goût de revanche que la formation de Vincenzo Montella aborde cet Euro 2024.. Afin de valider leur ticket pour l’Allemagne, les Turcs ont réalisé une belle campagne de qualifications en terminant premiers de leur groupe devant la Croatie notamment. Et une chose est certaine, la Turquie ne manque pas de talents, elle qui est engagée au sein du Groupe F composé du Portugal, de la Géorgie, de la République Tchèque et donc de la Turquie.



Par ailleurs, cette formation turque est la deuxième sélection la plus jeune de ce championnat d’Europe derrière l’Ukraine, et dispose de nombreux talents.

A Millî Takımımızın, #EURO2024 geniş kadrosu belli oldu.🕰️ 20.24#BizimÇocuklar🇹🇷 pic.twitter.com/y20muLq4Bo — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) May 24, 2024

Effectif complet de la Turquie

Gardiens :



- Altay Bayindir (26 ans, Manchester United, 1,98m, 88kg)

- Dogan Alemdar (21 ans, Troyes, 1,92m, 72kg)

- Mert Günok (35 ans, Besiktas, 1,96m, 92kg)

- Ugurcan Cakir (28 ans, Trabzonspor, 1,91m, 78kg)



Défenseurs :



- Mert Müldur (25 ans, Fenerbahçe, 1,88m, 74kg)

- Zeki Celik (27 ans, AS Rome, 1,80m, 78kg)

- Abdulkerim Bardakci (29 ans, Galatasaray, 1,85m, 81kg)

- Ahmetcan Kaplan (21 ans, Ajax Amsterdam, 1,89m)

- Merih Demiral (26 ans, Al-Ahli, 1,90m, 86kg)

- Samet Akaydin (30 ans, Panathinaïkos, 1,90m, 83kg)

- Cenk Ozkacar (23 ans, Valence, 1,90m, 87kg)

- Ferdi Kadioglu (24 ans, Fenerbahçe, 1,74m, 68kg)



Milieux de terrain :



- Berat Ozdemir (26 ans, Trabzonspor, 1,87m, 84kg)

- Can Uzun (18 ans, Nüremberg, 1,86m, 68kg)

- Hakan Calhanoglu (c) (30 ans, Inter Milan, 1,78m, 76kg)

- Ismail Yuksek (25 ans, Fenerbahçe, 1,83m, 75kg)

- Kaan Ayhan (29 ans, Galatasaray, 1,85m, 84kg)

- Okay Yokuslu (30 ans, West Bromwich, 1,90m, 78kg)

- Orkun Kokcu (23 ans, Benfica, 1,75m, 70kg)

- Salih Ozcan (26 ans, Borussia Dortmund)



Attaquants :



- Abdulkadir Omur (24 ans, Hull City, 1,68m, 62kg)

- Irfan Kahveci (28 ans, Fenerbahçe, 1,76m, 71kg)

- Yunus Akgun (23 ans, Leicester City, 1,73m, 65kg)

- Kenan Yildiz (19 ans, Juventus, 1,85m, 77kg)

- Kerem Akturkoglu (25 ans, Galatasaray, 1,73m, 68kg)

- Oguz Aydin (23 ans, Alanyaspor, 1,83m)

- Arda Güler (19 ans, Real Madrid, 1,76m, 62kg)

- Bans Alper Yilmaz (24 ans, Galatasaray, 1,86m, 80kg)

- Cenk Tosun (32 ans, Besiktas, 1,83m, 75kg)

- Semih Kilicsoy (18 ans, Besiktas, 1,78m)

- Yusuf Yazici (27 ans, Lille, 1,84m, 76kg)

Le Staff

La Turquie fait partie des rares sélections à être entraînées par un étranger. Ainsi, c’est l’Italien Vincenzo Montella qui se trouve sur le banc turc et ce depuis septembre 2023. Ce dernier est accompagné de son compatriote Daniele Russo et du Turc Selçuk Şahin en tant qu'adjoints, tandis que Pierpaolo Polino, Ömür Serdal Altunsöz, et Vural Durmuş officient en tant que préparateurs physique.

Agenda des matchs

C’est face à la Géorgie que la Turquie entamera cet Euro 2024, le 18 juin à Dortmund (18h). C’est également au Signal Iduna Park que la Turquie affrontera le Portugal le 22 juin (18h). En clôture de ce Groupe F, les Turcs affronteront la République Tchèque le 26 juin à Hambourg (21h).

Forces et faiblesses de la Turquie

Parmi les jeunes cracks à suivre sur cet Euro 2024, nul doute que Kenan Yildiz (Juventus) et Arda Güler (Real Madrid) figurent en tête de liste. Tous deux âgés de 19 ans, ces derniers sont considérés comme les deux plus grands espoirs turcs depuis de longues années. Mais Vincenzo Montella peut également s’appuyer sur des cadres ayant réalisé une très belle saison comme c’est le cas du capitaine Hakan Çalhanoglu avec l’Inter, ou encore d’Orkun Kokcu à Benfica. Avec ces deux joueurs là, la Turquie ne manque pas de créativité dans son jeu. En pleine montée en puissance avec Besiktas cette saison, Semih Kilicsoy pourrait également se transformer en révélation à la pointe de l’attaque.



Le point faible de la Turquie réside sans doute au niveau de son arrière-garde. Dans les buts, Altay Bayindir n’a disputé que quatre petits matchs avec Manchester United cette saison, tandis que le forfait d’Ozan Kabak fragilise un peu plus la défense turque. La Turquie possède cependant les qualités nécessaires pour terminer dans les deux premières places de son groupe…