Euro 2024 - Hongrie : Tout savoir sur cette nation pas si surprise que ça...

Nation surprise de l’Euro 2016, la Hongrie s’était également illustrée lors de l’édition 2021. Les Magyars, étincelants du temps de Ferenc Puskas, ont accédé à cette édition 2024 du championnat d’Europe avec la manière, et comptent bien faire office de trouble-fête au sein du groupe de l’Allemagne, alors que les partenaires de Dominik Szoboszlai entameront cet Euro 2024 face à la Suisse le 15 juillet prochain (15h). Présentation d’une sélection pas encore reconnue à sa juste valeur.

Une période dorée avec le grandissime Ferenc Puskas puis plus rien…jusqu’à 2016. Voilà comment brièvement résumer l’histoire de la Hongrie, de sa sélection nationale. Doubles finalistes de la Coupe du monde en 1938 et 1954, les Magyars ont également connu leur heure de gloire à l’Euro en atteignant les demi-finales en 1964 et 1972. Lors de l’édition en France il y a maintenant huit ans, la Hongrie s’était de nouveau fait remarquée en atteignant la première place de son groupe dans lequel figurait notamment le futur vainqueur, le Portugal. Malgré une élimination en 8èmes de finale face à la Belgique (0-4), la Hongrie aura fait parler d’elle.



Ce sera également le cas en 2021 pour les Hongrois, tombés avec les honneurs au sein du groupe de la mort (Portugal, France, Allemagne). La Hongrie souhaite de nouveau marquer les esprits, cette fois-ci en Allemagne, la formation de Marco Rossi ayant réalisé une campagne de qualifications proche de la perfection. Avec cinq victoires et trois matchs nuls en huit matches, les partenaires de Dominik Szoboszlai ont prouvé qu’il fallait compter sur eux au sein du groupe A de cet Euro 2024, composé de l’Allemagne, de l’Écosse, de la Suisse, et donc de la Hongrie, qui peut également s’appuyer sur un effectif bien rodé.

Effectif complet de la Hongrie

Gardiens :



- Dénes Dibusz (33 ans, Ferencváros, 1,88m, 81kg)

- Péter Gulácsi (34 ans, RB Leipzig, 1,91m, 86kg)

- Peter Szappanos (33 ans, Paks, 1,94m, 93kg)



Défenseurs :



- Botond Balogh (21 ans, Parme, 1,89m, 83kg)

- Endre Botka (29 ans, Ferencváros, 1,77m, 77kg)

- Márton Dárdai (22 ans, Hertha Berlin, 1,88m, 77kg)

- Attila Fiola (34 ans, Fehérvár, 1,82m, 71kg)

- Ádám Lang (31 ans, Omónia Nicosie, 1,86m, 81kg)

- Willi Orbán (31 ans, RB Leipzig, 1,86m, 87kg

- Attila Szalai (26 ans, Fribourg, 1,92m, 83kg)

- Milos Kerkez (20 ans, Bournemouth, 1,80m, 71kg)



Milieux de terrain :



- Bendegúz Bolla (24 ans, Servette FC, 1,80m, 72kg)

- Mihály Kata (22 ans, MTK Budapest, 1,76m, 75kg)

- László Kleinheisler (30 ans, Hajduk Split, 1,78m, 78kg)

- Ádám Nagy (28 ans, Spezia, 1,78m, 70kg)

- Zsolt Nagy (30 ans, Puskás Académia)

- Loïc Nego (33 ans, Le Havre, 1,81m, 71kg)

- András Schäfer (25 ans, Union Berlin, 1,79m, 70kg)

- Callum Styles (24 ans, Sunderland, 1,67m, 60kg)

- Dominik Szoboszlai (c) (23 ans, Liverpool, 1,86, 74kg)



Attaquants :



- Barnabás Varga (29 ans, Ferencváros, 1,81m, 74kg)

- Roland Sallai (26 ans, SC Fribourg, 1,83m, 75kg)

- Krisztofer Horváth (22 ans, Kecskemet, 1,72m)

- Dániel Gazdag (28 ans, Philadelphia Union, 1,78m, 76kg)

- Kevin Csoboth (23 ans, Újpest FC, 1,65m, 61kg)

- Martin Adam (29 ans, Ulsan Hyundai, 1,91m, 86kg)

Le Staff de la Hongrie

La Hongrie fait partie des rares nations à disposer d’un sélectionneur étranger sur son banc. Ainsi, c’est depuis juin 2018 que l’Italien Marco Rossi a pris les rênes du « Nemzeti Tizenegy » (le onze national, ndlr). L’ancien défenseur central est accompagné de son compatriote Cosimo Inguscio et du Hongrois Zsolt Laczkó en tant qu’adjoints, et d’István Kövesfalvi qui officie de son côté en tant qu’entraîneur des gardiens de la Hongrie.

Agenda des matchs

La Hongrie démarrera cet Euro 2024 dès le 15 juin avec une rencontre face à la Suisse (15h) à Cologne, puis va affronter l’Allemagne le 19 juin à Stuttgart (18h), et terminera sa phase de poule avec l’Écosse le 23 juin également à Stuttgart (21h).

Forces et faiblesses de la Hongrie