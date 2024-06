Euro 2024 : Grand favori, l’Angleterre a soif de revanche !

Benjamin Labrousse

Finaliste malheureux de l’édition 2021, l’Angleterre a soif de revanche. Les Three Lions sont dotés d’un effectif particulièrement important, et abordent cet Euro 2024 dans la peau du grand favori. Après de nombreuses déceptions sur ces dernières années, la formation de Gareth Southgate souhaite clairement inverser la tendance, elle qui entamera sa compétition face à la Serbie le 16 juin (21h). Présentation.

Wembley, 11 juillet 2021. L’Italie affronte l’Angleterre sur ses terres en finale de l’Euro, et vient au bout des partenaires d’Harry Kane aux tirs aux buts (1-1 après les prolongations), remportant au passage le deuxième championnat d’Europe de son histoire. Les Anglais eux, sont abattus. Après la demi-finale de la Coupe du monde 2018 perdue face à la Croatie (1-2), la finale de l’Euro 2021 donc, ou encore l’élimination en quart de finale face à la France au mondial 2022 (1-2), les Three Lions ont enchaîné les désillusions, et veulent désormais prendre leur revanche avec cet Euro 2024.



Engagée dans le Groupe C de ce championnat d’Europe, l’Angleterre va retrouver la Serbie, la Slovénie, et du Danemark. Un groupe plutôt abordable pour les Anglais, qui ont réalisé de belles qualifications en terminant premiers de leur groupe avec six victoires et deux matchs nuls en huit matchs dans une poule où figuraient notamment l’Ukraine et l’Italie. Sur une belle dynamique donc, l’Angleterre dispose également de l’un si ce n’est le meilleur effectif d’Europe, malgré de nombreux changements depuis la Coupe du monde au Qatar il y a deux ans.

Effectif complet de l’Angleterre

Gardiens :



- Dean Henderson (27 ans, Crystal Palace, 1,88m, 85kg)

- Jordan Pickford (30 ans, Everton, 1,85m, 82kg)

- Aaron Ramsdale (26 ans, Arsenal, 1,90m, 88kg)



Défenseurs :



- Lewis Dunk (32 ans, Brighton, 1,92m, 88kg)

- Joe Gomez (27 ans, Liverpool, 1,88m, 80kg)

- Marc Guehi (23 ans, Crystal Palace, 1,82m, 80kg)

- Ezri Konsa (26 ans, Aston Villa, 1,83m, 73kg)

- Luke Shaw (28 ans, Manchester United, 1,78m, 80kg)

- John Stones (30 ans, Manchester City, 1,88m, 80kg)

- Kieran Trippier (33 ans, Newcastle, 1,78m, 71kg)

- Kyle Walker (34 ans, Manchester City, 1,83m, 80kg)



Milieux :



- Trent Alexander-Arnold (25 ans, Liverpool, 1,75m, 67kg)

- Conor Gallagher (24 ans, Chelsea, 1,82m, 74kg)

- Kobbie Mainoo (19 ans, Manchester United, 1,80m, 66kg)

- Adam Wharton (20 ans, Crystal Palace, 1,82m, 77kg)

- Declan Rice (25 ans, Arsenal, 1,88m, 84kg)

- Jude Bellingham (20 ans, Real Madrid, 1,86m, 78kg)



Attaquants :



- Jarrod Bowen (27 ans, West Ham, 1,75m, 70kg)

- Eberechi Eze (25 ans, Crystal Palace, 1,78m, 73kg)

- Phil Foden (24 ans, Manchester City, 1,71m, 63kg)

- Anthony Gordon (23 ans, Newcastle United, 1,83m, 73kg)

- Harry Kane (c) (30 ans, Bayern Munich, 1,88m, 86kg)

- Cole Palmer (22 ans, Chelsea, 1,89m, 76kg)

- Bukayo Saka (22 ans, Arsenal, 1,78m, 72kg)

- Ivan Toney (28 ans, Brentford, 1,85m, 88kg)

- Ollie Watkins (28 ans, Aston Villa, 1,80m, 85kg)

Le Staff

Depuis novembre 2016, Gareth Southgate est le sélectionneur de l’Angleterre. Âgé de 53 ans, l’ancien défenseur est accompagné de son adjoint Steve Holland, du préparateur physique Chris Neville, ainsi que de l’entraîneur des gardiens gallois Martyn Margetson. L’ancien buteur néerlandais Jimmy Floyd Hasselbaink fait également partie du staff des Three Lions .

Agenda des matchs

C’est face à la Serbie, le 16 juin à Gelsenkirchen (21h) que l’Angleterre entamera cet Euro 2024. Les Three Lions enchaîneront ensuite avec le Danemark le 20 juin à Francfort (18h), puis termineront avec la Slovénie le 25 juin à Cologne (21h).

Forces et faiblesses de l’Angleterre