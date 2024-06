Euro 2024 : Tout ce qu’il faut savoir sur la Serbie

Benjamin Labrousse

Pour la toute première fois en tant que nation indépendante, la Serbie a validé son ticket pour l’Euro. Un vrai test attend les Aigles Serbes, qui entameront leur compétition face à l’Angleterre le 16 juin (21h). Dotée d’attaquants de qualités mais aussi de joueurs valeureux, la Serbie est attendue au tournant, et possède un vrai coup à jouer en Allemagne. Présentation.

Enfin, la Serbie va disputer un Euro. Si la Yougoslavie dispose d’une histoire footballistique importante, la Serbie indépendante connaît bien des difficultés à se faire remarquer. Et malgré trois participations à la Coupe du monde, jamais les « Aigles » n’avaient réussi à se hisser à un championnat d’Europe. Surtout, les Serbes seront attendus au tournant, eux qui avaient déçu tout un peuple en terminant dernier de leur groupe lors de la Coupe du monde 2022.



La campagne de qualification de la Serbie n’aura été guère plus convaincante, avec une deuxième place obtenue derrière la Hongrie. Engagée dans le Groupe C de cet Euro 2024, la formation de Dragan Stojković va affronter des gros morceaux avec l’Angleterre, la Slovénie, et le Danemark. Le sélectionneur serbe dispose cependant d’un effectif rempli de talents, notamment offensivement.

Effectif complet de la Serbie

Gardiens :



- Dorde Petrovic (24 ans, Chelsea, 1,94m, 89kg)

- Predrag Rajković (28 ans, Majorque, 1,91m, 86kg)

- Vanja Milinković-Savić (27 ans, Torino, 2,02m, 96kg)



Défenseurs :



- Srđan Babić (28 ans, Spartak Moscou, 1,95m, 89kg)

- Nikola Milenković (26 ans, Fiorentina, 1,95m, 90kg)

- Strahinja Pavlovic (23 ans, Leipzig, 1,94m, 88kg)

- Uroš Spajić (31 ans, Étoile rouge de Belgrade, 1,88m, 82kg)

- Nemanja Stojić (26 ans, TSC Bačka Topola, 1,90m, 84kg)

- Miloš Veljković (28 ans, Werder Brême, 1,88m, 83kg)



Milieux de terrain :



- Veljko Birmančević (26 ans, Sparta Prague, 1,79m, 67kg)

- Mijat Gaćinović (29 ans, AEK Athènes, 1,75m, 67kg)

- Nemanja Gudelj (32 ans, Séville, 1,87m, 79kg)

- Ivan Ilić (23 ans, Torino, 1,82m, 77kg

- Filip Kostić (31 ans, Juventus, 1,84m, 81kg)

- Saša Lukić (27 ans, Fulham, 1,83m, 76kg)

- Nemanja Maksimović (29 ans, Getafe, 1,89m, 69kg)

- Srđan Mijailović (30 ans, Étoile rouge de Belgrade, 1,78m, 78kg)

- Sergej Milinković-Savić (29 ans, Al-Hilal, 1,92m, 83kg)

- Filip Mladenović (32 ans, Panathinaïkos, 1,81m, 69kg)

- Dušan Tadić (35 ans, Fenerbahçe, 1,81m, 76kg

- Lazar Samardžić (22 ans, Udinese, 1,77m, 70kg)

- Andrija Živković (27 ans, PAOK Salonique, 1,69m, 66kg)



Attaquants :



- Luka Jović (26 ans, AC Milan, 1,81m, 78kg)

- Aleksandar Mitrović (29 ans, Al-Hilal, 1,89m, 89kg)

- Petar Ratkov (20 ans, RB Salzbourg, 1,93m, 86kg)

- Dušan Vlahović (24 ans, Juventus, 1,90m, 88kg)

Le Staff

Surnommé « Piksi », Dragan Stojković est aux commandes de la Serbie depuis mars 2021. Sur le banc des Aigles depuis plus de trois ans donc, l’ancien milieu offensif de la Yougoslavie n’a pas encore pleinement convaincu. Âgé de 59 ans, Piksi est accompagné de son adjoint Goran Đorović, de l’entraîneur des gardiens Goran Čumić, ainsi que du préparateur physique japonais Katsuhito Kinoshi.

Agenda des matchs

C’est donc face à la terrible Angleterre, grand favori du tournoi, que la Serbie va démarrer sa compétition le 16 juin à Gelsenkirchen (21h). Les Serbes seront ensuite opposés à la Slovénie le 20 juin à Munich (15h), puis finiront leur phase de groupe face au Danemark le 25 juin prochain, également du côté de Munich (21h).

Forces et faiblesses de la Serbie

Si la Serbie a récemment évolué avec un seul attaquant de pointe, Dragan Stojković dispose de deux éléments très performants devant, avec Aleksandar Mitrovic, meilleur buteur de l’histoire de la sélection serbe, mais également avec Dusan Vlahovic, considéré comme l’un des buteurs les plus prometteurs d’Europe. Capitaine et joueur le plus capé de l'histoire de cette équipe, Dusan Tadic sera également à suivre, lui qui évolue la plupart du temps en temps que numéro 10. Au milieu de terrain, la Serbie dispose également d’un noyau solide avec Sergej Milinkovic-Savic, mais aussi avec les jeunes Ivan Ilic et Lazar Samardizc, qui pourraient être des belles révélations dans ce groupe C de l’Euro 2024.



Mais derrière, l’arrière-garde de la Serbie comporte encore quelques incertitudes. Qui sera titulaire dans les buts en Allemagne ? Pour le moment, Vanja Milinkovic-Savic et Pedrag Rajkovic semblent tenir la corde devant le portier de Chelsea Dorde Petrovic… Le point faible de la Serbie réside sans doute dans sa défense centrale, où seul Strahinja Pavlovic sort d’une belle saison. De plus, le système de Dragan Stojković est-il bien défini ? Une chose est sûre, « Piksy » va devoir trouver un moyen d’associer ses deux attaquants de pointe ensemble, au risque de faire de nombreux déçus...