Euro 2024 : l’Équipe de France et Mbappé bientôt dans l’histoire ?

Benjamin Labrousse

Finaliste malheureux du dernier mondial, l’équipe de France a soif de revanche. Pour le premier grand tournoi avec Kylian Mbappé en tant que capitaine, les Bleus vont tenter de laver l’affront de 2021 et cette terrible élimination en 8ème de finale face à la Suisse. Pour cela, la formation de Didier Deschamps ne manque pas de qualités, elle qui entamera sa compétition le 17 juin prochain face à l’Autriche (21h). Présentation de l’un des grands favoris de cet Euro 2024.

« J'ai pris une baffe à l'Euro 2021 avec cette compétition ratée. J'ai cet état d'esprit revanchard » . En conférence de presse la semaine passée, Kylian Mbappé annonçait la couleur. Si l’équipe de France a brillé lors des deux dernières Coupes du monde, l’Euro 2021 laisse un énorme goût d’amertume du côté des Bleus, éliminés en 8ème de finale par la Suisse (3-3, élimination aux tirs aux buts). Forcément, les hommes de Didier Deschamps sont revanchards, eux qui ont facilement validé leur ticket pour cet Euro 2024 avec sept victoires et un match nul en qualifications. Au sein du Groupe D, les Français vont se frotter aux Pays-Bas, à l'Autriche, ainsi qu'à la Pologne.



De plus, l’équipe de France possède une belle relation avec le championnat d’Europe. Vainqueur en 1984 du temps de Michel Platini, puis en 2000 deux ans après le premier sacre mondial, la France a également manqué de peu un troisième titre à la maison lors de l’édition 2016 (défaite en finale face au Portugal). Cela fait donc 24 ans que les Bleus courent derrière un nouveau triomphe à l’Euro, et afin de retrouver les sommets pour de bon, Didier Deschamps peut s’appuyer sur un groupe complet.

Euro 2024 : Le groupe de la France à la loupe https://t.co/VsVNwkQh4f pic.twitter.com/mbEEVwIWht — le10sport (@le10sport) June 8, 2024

Effectif complet de la France

Gardiens :



- Alphonse Aréola (31 ans, West Ham, 1,95m, 94kg)

- Mike Maignan (28 ans, AC Milan, 1,91m, 89kg)

- Brice Samba (30 ans, RC Lens, 1,86m, 79kg)





Défenseurs :



- Jonathan Clauss (31 ans, OM, 1,78m, 69kg)

- Theo Hernández (26 ans, AC Milan, 1,84m, 81kg)

- Ibrahima Konaté (24 ans, Liverpool, 1,94m, 95kg)

- Jules Koundé (25 ans, FC Barcelone, 1,80m, 75kg)

- Ferland Mendy (28 ans, Real Madrid, 1,80m, 73kg)

- Benjamin Pavard (28 ans, Inter Milan, 1,86m, 78kg)

- William Saliba (23 ans, Arsenal, 1,92m, 92kg)

- Dayot Upamecano (25 ans, Bayern Munich, 1,86m, 83kg)





Milieux de terrain :



- Eduardo Camavinga (21 ans, Real Madrid, 1,82m, 68kg)

- Youssouf Fofana (25 ans, AS Monaco, 1,85m, 75kg)

- Antoine Griezmann (33 ans, Atlético de Madrid, 1,76m, 73kg)

- N'Golo Kanté (33 ans, Al-Ittihad, 1,68m, 68kg)

- Adrien Rabiot (29 ans, Juventus, 1,88m, 72kg)

- Aurélien Tchouaméni (24 ans, Real Madrid, 1,87m, 81kg)

- Warren Zaïre-Emery (18 ans, PSG, 1,78m, 68kg)





Attaquants :



- Bradley Barcola (21 ans, PSG, 1,86m, 63kg)

- Kingsley Coman (27 ans, Bayern Munich, 1,80m, 76kg)

- Ousmane Dembélé (27 ans, PSG, 1,78m, 67kg)

- Olivier Giroud (37 ans, AC Milan, 1,93m, 91kg)

- Randal Kolo Muani (25 ans, PSG, 1,87m, 73kg)

- Kylian Mbappé (c) (25 ans, Real Madrid, 1,78m, 75kg)

- Marcus Thuram (26 ans, Inter Milan, 1,92m, 90kg)

Le Staff

Sur le banc de l’équipe de France depuis juillet 2012, Didier Deschamps va prendre part à son cinquième grand tournoi international avec les Bleus. Ce dernier est toujours accompagné de son éternel adjoint Guy Stéphan, mais également de l’entraîneur des gardiens Franck Raviot, ainsi que du préparateur physique Cyril Moine.

Agenda des matchs

C’est donc lundi prochain, le 17 juin à 21h, que l’équipe de France entamera cet Euro 2024 face à l’Autriche du côté de Düsseldorf. Les Bleus disputeront ensuite le gros choc du Groupe D face aux Pays-Bas le vendredi 21 juin à Leipzig (21h), avant de terminer face à la Pologne le mardi 25 juin à Dortmund (18h).

Forces et faiblesses de la France