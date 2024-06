Euro 2024 : Après sa génération dorée, la Belgique vise grand

Benjamin Labrousse

Demi-finaliste du mondial 2018, la Belgique a depuis connu bien des déceptions. Mais avec un effectif largement remanié depuis cette fameuse génération dorée, les « Diables Rouges » souhaitent viser loin sur cet Euro 2024, eux qui entameront leur compétition le 18 juin face à la Slovaquie (18h). Sans Thibaut Courtois ni Eden Hazard, mais avec le génial Kevin De Bruyne, la Belgique peut nourrir de grandes ambitions cet été en Allemagne.

Double demi-finaliste de la Coupe du Monde (1986, 2018), la Belgique a également atteint la finale de l’Euro en 1980. Néanmoins, l’histoire belge avec le championnat d’Europe n’a pas toujours été brillante. Forts d’une véritable génération dorée avec Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, ou encore Romelu Lukaku, les Diables Rouges restent sur une élimination amère en 2021 face à l’Italie (2-1).



Si depuis, Eden Hazard a pris sa retraite, et qu'à la surprise générale, Thibaut Courtois n’a pas été sélectionné par Domenico Tedesco, la Belgique espère continuer à briller sur la scène internationale. Avec six victoires et deux matchs nuls en huit matchs, les Belges ont tranquillement validé leur qualification pour cet Euro 2024, eux qui seront opposés à la Slovaquie, à l’Ukraine, et à la Roumanie au sein du Groupe E.

Euro 2024 : Le groupe de la Belgique en détail https://t.co/xjcOsbaIDo pic.twitter.com/2uGrY8u7JN — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

Effectif complet de la Belgique

Gardiens :



- Koen Casteels (31 ans, VfL Wolfsburg, 1,97m, 78kg)

- Thomas Kaminski (31 ans, Luton Town, 1,90m, 82kg)

- Matz Sels (32 ans, Nottingham Forest, 1,88m, 75kg)





Défenseurs :



- Timothy Castagne (28 ans, Fulham, 1,85m, 80kg)

- Maxim De Cuyper (23 ans, Club Bruges, 1,82m, 72kg)

- Zeno Debast (20 ans, RSC Anderlecht, 1,91m, 78kg)

- Wout Faes (26 ans, Leicester, 1,87m, 84kg)

- Thomas Meunier (32 ans, Trabzonspor, 1,91m, 90kg)

- Arthur Theate (25 ans, Stade rennais, 1,85m, 81kg)

- Jan Vertonghen (37 ans, RSC Anderlecht, 1,89m, 79kg)

- Axel Witsel (35 ans, Atlético de Madrid, 1,86m, 79kg)





Milieux de terrain :



- Kevin De Bruyne (c) (32 ans, Manchester City, 1,81m, 68kg)

- Orel Mangala (26 ans, Lyon, 1,78m, 76kg)

- Amadou Onana (22 ans, Everton, 1,95m, 76kg)

- Youri Tielemans (27 ans, Aston Villa, 1,76m, 72kg)

- Arthur Vermeeren (19 ans, Atlético de Madrid, 1,80m, 76kg)

- Aster Vranckx (21 ans, VfL Wolfsburg, 1,83m, 78kg)



Attaquants :



- Johan Bakayoko (21 ans, PSV Eindhoven, 1,79m, 76kg)

- Yannick Carrasco (30 ans, Al-Shabab, 1,80m, 68kg)

- Jeremy Doku (22 ans, Manchester City, 1,73m, 66kg)

- Dodi Lukebakio (26 ans, Séville FC, 1,87m, 77kg)

- Romelu Lukaku (31 ans, AS Roma prêté par Chelsea, 1,91m, 93kg)

- Loïs Openda (24 ans, RB Leipzig, 1,77m, 75kg)

- Leandro Trossard (29 ans, Arsenal, 1,72m, 61kg)

- Charles De Ketelaere (23 ans, Atalanta prêté par l’AC Milan, 1,92m, 74kg)

Le Staff

Successeur de Roberto Martinez, l’Allemand Domenico Tedesco est arrivé sur le banc de la Belgique en février 2023. Le jeune sélectionneur de 38 ans est accompagné de ses adjoints allemands Andreas Hinkel et Thomas Schneider, mais aussi de l’Anglais Luke Benstead. Max Urwantschky officie quant à lui en tant qu’entraîneur des gardiens.

Agenda des matchs

La Belgique entamera cet Euro 2024 face à la Slovaquie le 17 juin à Francfort (18h). Les « Diables Rouges » enchaîneront ensuite avec la Roumanie le 22 juin à Cologne (21h), puis termineront avec l’Ukraine le 26 juin à Stuttgart (18h).

Forces et faiblesses de la Belgique